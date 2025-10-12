Видео
Главная Спорт Тренер Азербайджана заявил, что не боится Украины — что сказал

Тренер Азербайджана заявил, что не боится Украины — что сказал

Дата публикации 12 октября 2025 22:48
Тренер Азербайджана сделал заявление перед матчем против сборной Украины
Айхан Аббасов. Фото: кадр из видео

Сборная Украины 13 октября сыграет матч квалификации чемпионата мира-2026. Соперником сине-желтых будет команда Азербайджана.

Перед матчем главный тренер Азербайджана Айхан Аббасов на пресс-конференции высказался об игре с Украиной.

Читайте также:

Мнение тренера Азербайджана об игре с Украиной

Аббасов рассказал, что у команды боевой настрой, но им все же сложно играть два выездных матча во Франции и Польше. Поэтому игроки устали.

При этом, специалист стремится улучшить игру и удивить соперника.

"Я верю в команду, верю в своих футболистов. Они боролись против Франции, и завтра должны бороться еще сильнее. Если мы хотим, чтобы народ нами гордился, должны прибавить", — заявил Аббасов.

По словам тренера, его команда будет играть без страха ради национальной гордости.

Также Аббасов напомнил о ничьей с Украиной в Баку (1:1), отметив, что соперник, который идет вторым в группе D с 4 очками после победы над Исландией (5:3), будет воспринимать игру как финал, но это не пугает его подопечных.

Напомним, защитник национальной сборной Украины Илья Забарный прибавил в стоимости.

Известный бывший футболист "Динамо" Виктор Леоненко просит дать Сергею Реброву доработать контракт.

