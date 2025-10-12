Тренер Азербайджану зробив заяву перед матчем проти збірної України

Тренер Азербайджану заявив, що не боїться України — що ще сказав
Збірна України 13 жовтня зіграє матч кваліфікації чемпіонату світу-2026. Суперником синьо-жовтих буде команда Азербайджану.
Перед матчем головний тренер Азербайджану Айхан Аббасов на пресконференції висловився про гру з Україною.
Думка тренера Азербайджану про гру з Україною
Аббасов розповів, що у команди бойовий настрій, але їм все ж таки складно грати два виїзні матчі у Франції та Польщі. Тому гравці втомилися.
При цьому, фахівець прагне покращити гру і здивувати суперника.
"Я вірю в команду, вірю у своїх футболістів. Вони боролися проти Франції, і завтра мають боротися ще сильніше. Якщо ми хочемо, щоб народ нами пишався, маємо додати", — заявив Аббасов.
За словами тренера, його команда гратиме без страху заради національної гордості.
Також Аббасов нагадав про нічию з Україною в Баку (1:1), зазначивши, що суперник, який іде другим у групі D з 4 очками після перемоги над Ісландією (5:3), сприйматиме гру як фінал, але це не лякає його підопічних.
