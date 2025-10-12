Тренер Азербайджану зробив заяву перед матчем проти збірної України

Айхан Аббасов. Фото: кадр з відео

Збірна України 13 жовтня зіграє матч кваліфікації чемпіонату світу-2026. Суперником синьо-жовтих буде команда Азербайджану.

Перед матчем головний тренер Азербайджану Айхан Аббасов на пресконференції висловився про гру з Україною.

Думка тренера Азербайджану про гру з Україною

Аббасов розповів, що у команди бойовий настрій, але їм все ж таки складно грати два виїзні матчі у Франції та Польщі. Тому гравці втомилися.

При цьому, фахівець прагне покращити гру і здивувати суперника.

"Я вірю в команду, вірю у своїх футболістів. Вони боролися проти Франції, і завтра мають боротися ще сильніше. Якщо ми хочемо, щоб народ нами пишався, маємо додати", — заявив Аббасов.

За словами тренера, його команда гратиме без страху заради національної гордості.

Також Аббасов нагадав про нічию з Україною в Баку (1:1), зазначивши, що суперник, який іде другим у групі D з 4 очками після перемоги над Ісландією (5:3), сприйматиме гру як фінал, але це не лякає його підопічних.

