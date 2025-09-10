Тренер Азербайджана заявил, что команда почти не тренировалась перед Украиной

Айхан Аббасов. Фото: Reuters

В рамках второго тура группового этапа квалификации чемпионата мира-2026 сборная Украины сыграла против Азербайджана. Матч завершился ничьей 1:1.

Игру также прокомментировал временно исполняющий обязанности главного тренера сборной Азербайджана Айхан Аббасов, передает azerisport.com.

Реклама

Читайте также:

Айхан Аббасов. Фото: Reuters

Азербайджан имел только день подготовки

Аббасов выразил благодарность своим футболистам за проявленный характер, ведь подготовка длилась всего один день. Тренер сообщил, что призвал игроков продемонстрировать психологическую готовность и боевой дух, независимо от результата, и подчеркнул, что давно в сборной не было такого настроя.

При этом, по мнению специалиста, решающей в такой важный момент стала еще и поддержка болельщиков.

Также Аббасов признал, что радикально улучшить ситуацию, унаследованную после работы Фернанду Сантуша, не удалось из-за нехватки времени. Поэтому осталось лишь надеяться на изменение тактики и мотивацию футболистов.

"За один день многое не изменишь. Мы не имели времени на тренировки. Когда все происходило, команда уже тренировалась. Утром мы провели тактическое занятие. Какой максимум могли дать за день, такой и дали. Нужно также было проанализировать соперника. Мы все хотели это вместе. Мы это изменили, потому что каждый хотел", — сказал тренер.

Напомним, Сергей Ребров нашел много причин плохому выступлению сборной Украины.

Также стало известно, что украинский легионер "Ромы" Артем Довбик получит возможность в Серии А.