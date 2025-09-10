Тренер Азербайджану Аббасов розповів, як відібрав очки в України

Айхан Аббасов. Фото: Reuters

В рамках другого туру групового етапу кваліфікації чемпіонату світу-2026 збірна України зіграла проти Азербайджану. Матч завершився нічиєю 1:1.

Гру також прокоментував тимчасовий виконувач обов'язків головного тренера збірної Азербайджану Айхан Аббасов, передає azerisport.com.

Азербайджан мав лише день підготовки

Аббасов висловив подяку своїм футболістам за проявлений характер, адже підготовка тривала лише один день. Тренер повідомив, що закликав гравців продемонструвати психологічну готовність і бойовий дух, незалежно від результату, і підкреслив, що давно в збірній не було такого настрою.

При цьому, на думку фахівця, вирішальною в такий важливий момент стала ще й підтримка уболівальників.

Також Аббасов визнав, що радикально покращити ситуацію, успадковану після роботи Фернанду Сантуша, не вдалося через брак часу. Тому вдалося лише сподіватися на зміну тактики та мотивацію футболістів.

"За один день багато чого не зміниш. Ми не мали часу на тренування. Коли все відбувалося, команда вже тренувалася. Вранці ми провели тактичне заняття. Який максимум могли дати за день, такий і дали. Потрібно також було проаналізувати суперника. Ми всі хотіли це разом. Ми це змінили, бо кожен хотів", — сказав тренер.

