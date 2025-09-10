Видео
Видео

Тренер Динамо раскрыл слабые места сборной Украины

Тренер Динамо раскрыл слабые места сборной Украины

Дата публикации 10 сентября 2025 09:31
Известный тренер назвал игру сборной Украины провалом
Сборная Украины перед матчем. Фото: Reuters/Aziz Karimov

Сборная Украины не смогла обыграть Азербайджан в квалификации к чемпионату мира-2026. Встреча в Баку завершилась со счетом 1:1, хотя команда Сергея Реброва владела мячом большую часть времени.

Итог матча вызвал волну обсуждений, в том числе и среди бывших футболистов, сообщает Sport.ua.

По мнению одного из тренеров киевского "Динамо" Артема Яшкина,  результат нельзя считать удовлетворительным. Соперник сыграл строго в обороне, но "сине-желтые" не нашли нужных решений. 

Яшкин отметил, что Украина пыталась взламывать насыщенную защиту через центр, что лишило команду ширины и быстрых атак. Кроме того, при потерях мяча не хватало контрпрессинга, а владение мячом зачастую превращалось в игру "в квадрат". 

Александр Зубков
Александр Зубков на газоне после контакта с соперником. Фото: Reuters/Aziz Karimov

Причина провала сборной Украины

Специалист подчеркнул, что подопечные Реброва не использовали потенциал замены и не показала целостности в атакующих действиях. По мнению Яшкина, проблемой стала не только реализация моментов, но и отсутствие агрессии на протяжении большей части матча.

"Мы слишком долго "катали" мяч без обострения и не пользовались свободными зонами. Фланги подключались редко, атаки строились медленно. У игроков не было уверенности, что можно забить больше одного гола. На таком уровне этого недостаточно. Если сборная Украины хочет бороться за путевку на чемпионат мира, ей нужно срочно менять подход к игре", — объяснил Яшкин. 

Напомним, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров удивил причиной провальной игры своей команды. 

Наставник азербайджанских футболистов назвал причины неожиданного успеха в матче против сборной Украины. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Сергей Ребров ЧМ-2026 по футболу
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
