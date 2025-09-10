Известный тренер назвал игру сборной Украины провалом

Сборная Украины перед матчем. Фото: Reuters/Aziz Karimov

Сборная Украины не смогла обыграть Азербайджан в квалификации к чемпионату мира-2026. Встреча в Баку завершилась со счетом 1:1, хотя команда Сергея Реброва владела мячом большую часть времени.

Итог матча вызвал волну обсуждений, в том числе и среди бывших футболистов, сообщает Sport.ua.

По мнению одного из тренеров киевского "Динамо" Артема Яшкина, результат нельзя считать удовлетворительным. Соперник сыграл строго в обороне, но "сине-желтые" не нашли нужных решений.

Яшкин отметил, что Украина пыталась взламывать насыщенную защиту через центр, что лишило команду ширины и быстрых атак. Кроме того, при потерях мяча не хватало контрпрессинга, а владение мячом зачастую превращалось в игру "в квадрат".

Александр Зубков на газоне после контакта с соперником. Фото: Reuters/Aziz Karimov

Причина провала сборной Украины

Специалист подчеркнул, что подопечные Реброва не использовали потенциал замены и не показала целостности в атакующих действиях. По мнению Яшкина, проблемой стала не только реализация моментов, но и отсутствие агрессии на протяжении большей части матча.

"Мы слишком долго "катали" мяч без обострения и не пользовались свободными зонами. Фланги подключались редко, атаки строились медленно. У игроков не было уверенности, что можно забить больше одного гола. На таком уровне этого недостаточно. Если сборная Украины хочет бороться за путевку на чемпионат мира, ей нужно срочно менять подход к игре", — объяснил Яшкин.

Напомним, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров удивил причиной провальной игры своей команды.

Наставник азербайджанских футболистов назвал причины неожиданного успеха в матче против сборной Украины.