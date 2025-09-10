Відео
Тренер Динамо розкрив слабкі місця збірної України

Тренер Динамо розкрив слабкі місця збірної України

Ua ru
Дата публікації: 10 вересня 2025 09:31
Тренер Динамо розкритикував Реброва за гру збірної України
Збірна України перед матчем. Фото: Reuters/Aziz Karimov

Збірна України не змогла обіграти Азербайджан у кваліфікації до чемпіонату світу-2026. Зустріч у Баку завершилася з рахунком 1:1, хоча команда Сергія Реброва володіла м'ячем більшу частину часу.

Підсумок матчу викликав хвилю обговорень, зокрема й серед колишніх футболістів, повідомляє Sport.ua.

Читайте також:

На думку одного з тренерів київського "Динамо" Артема Яшкіна, результат не можна вважати задовільним. Суперник зіграв строго в обороні, але "синьо-жовті" не знайшли потрібних рішень.

Яшкін зазначив, що Україна намагалася зламувати насичений захист через центр, що позбавило команду ширини та швидких атак. Крім того, при втратах м'яча не вистачало контрпресингу, а володіння м'ячем часто перетворювалося на гру "у квадрат".

Александр Зубков
Олександр Зубков на газоні після контакту із суперником. Фото: Reuters/Aziz Karimov

Причина провалу збірної України

Фахівець наголосив, що підопічні Реброва не використали потенціал заміни й не показали цілісності в атакувальних діях. На думку Яшкіна, проблемою стала не тільки реалізація моментів, а й відсутність агресії протягом більшої частини матчу.

"Ми занадто довго "катали" м'яч без загострення і не користувалися вільними зонами. Фланги підключалися рідко, атаки будувалися повільно. У гравців не було впевненості, що можна забити більше одного гола. На такому рівні цього недостатньо. Якщо збірна України хоче боротися за путівку на чемпіонат світу, їй потрібно терміново змінювати підхід до гри", — пояснив Яшкін.

Нагадаємо, головний тренер збірної України Сергій Ребров здивував причиною провальної гри своєї команди.

Наставник азербайджанських футболістів назвав причини несподіваного успіху в матчі проти збірної України.

спорт футбол Збірна України з футболу Сергій Ребров ЧС-2026 з футболу
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
