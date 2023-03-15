Тренер Юрий Вернидуб рассказал, почему поехал на фронт

Известный украинский специалист боролся с российскими оккупантами на фронте

Главный тренер футбольного клуба "Кривбасс" Юрий Вернидуб поделился воспоминаниями о первых днях полномасштабного военного вторжения россиян в Украину.

Наставник рассказал о решении присоединиться к Вооруженным силам Украины (ВСУ) в интервью Sportowe Fakty.

В начале 2022 года 57-летний Юрий Вернидуб работал тренером молдавского клуба "Шериф". Он добился больших успехов с этой командой. Вернидуб выводил тираспольцев в Лигу чемпионов, где "Шериф" обыграл мадридский "Реал".

Начало войны

Вернидуб дважды выиграл чемпионат Молдовы и в 2021-м году был признан "Тренером года" в этой стране. В конце февраля 2022-го года украинский наставник расторг контракт с клубом и записался в ряды ВСУ.

"Когда я узнал, что началась война, первое, что я сделал, это ждал, пока команда проснется, около 8 или 8.30 утра. Я подошел к генеральному директору и сказал: "Извините, я даже не знаю, как себя вести. Не знаю, что с матчем, потому что сейчас мои мысли только в Украине. Я думаю о своей семье, своих детях, внуках, о том, что сейчас происходит в моей стране". Он понимал это.

Я сказал, что сделаю все, чтобы мы прошли этот этап, но честно добавил, что сейчас не думаю о футболе. Я рассказал тактику, но игроки все равно увидели состояние, в котором я находился. Все мои мысли были в Украине", — рассказал Юрий Вернидуб.

"Больше не мог думать о футболе"

Президент "Шерифа" предложил тренеру перевезти в Молдову всю семью наставника. Впоследствии ему предлагали помощь многие другие люди.

"Я пошел на мобилизацию и ушел в армию 27 февраля. Вскоре после этого я вступил в артиллерийскую дивизию. Несколько дней мы провели в военной части в Запорожье. Потом сели в автобус, и нас отвезли на полигон. Через пять дней нас снова посадили в автобусы и отвезли туда, где мы должны были быть.

Сейчас ни для кого не секрет, что это было в направлении Кривого Рога на Херсонщине. Мы все были из Запорожья. 39-я дивизия пошла оборонять Запорожье, а нас, 36-ю дивизию, отправили в Кривой Рог, потому что враг наступал, уже приближаясь к этому месту", — вспомнил Юрий Вернидуб.

Напомним, в сезоне 2022/2023 в чемпионате Украины по футболу приближается к решающей стадии борьбы за титул. Оцениваем шансы команд в борьбе за золотые медали турнира.

А главный тренер английского "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал замену Эрлинга Холанда в ответном матче 1/8 Лиги чемпионов с "Лейпцигом". Между футболистом и наставником возникло недопонимание.