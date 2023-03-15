Тренер Юрій Вернидуб розповів, чому поїхав на фронт

Відомий український фахівець боровся із російськими окупантами на фронті

Головний тренер футбольного клубу "Кривбас" Юрій Вернідуб поділився спогадами про перші дні повномасштабного військового вторгнення росіян до України.

Наставник розповів про рішення приєднатися до Збройних Сил України (ЗСУ) в інтерв'ю Sportowe Fakty.

На початку 2022 року 57-річний Юрій Вернідуб працював тренером молдавського клубу "Шериф". Він досяг великих успіхів з цією командою. Вернидуб виводив тираспільців до Ліги чемпіонів, де "Шериф" обіграв мадридський "Реал".

Початок війни

Вернидуб двічі виграв чемпіонат Молдови й у 2021 році був визнаний "Тренером року" в цій країні. Наприкінці лютого 2022-го року український наставник розірвав контракт із клубом і записався до лав ЗСУ.

"Коли я дізнався, що почалася війна, перше, що я зробив, це чекав, поки команда прокинеться, близько 8 або 8.30 ранку. Я підійшов до генерального директора і сказав: "Вибачте, я навіть не знаю, як поводитися. Не знаю, що з матчем, бо зараз мої думки лише в Україні. Я думаю про свою сім'ю, своїх дітей, онуків, про те, що зараз відбувається в моїй країні". Він розумів це.

Я сказав, що зроблю все, щоб ми пройшли цей етап, але чесно додав, що зараз не думаю про футбол. Я розповів тактику, але гравці все одно побачили стан, у якому я був. Усі мої думки були в Україні", — розповів Юрій Вернидуб.

"Більше не міг думати про футбол"

Президент "Шерифа" запропонував тренеру перевезти до Молдови всю родину наставника. Згодом йому пропонували допомогу багато інших людей.

"Я пішов на мобілізацію і пішов до армії 27 лютого. Незабаром після цього я вступив до артилерійської дивізії. Кілька днів ми провели у військовій частині у Запоріжжі. Потім сіли до автобуса, і нас відвезли на полігон. Через п'ять днів нас знову посадили до автобусів. і відвезли туди, де ми мали бути.

Нині ні для кого не секрет, що це було у напрямку Кривого Рогу на Херсонщині. Ми всі були із Запоріжжя. 39-а дивізія пішла обороняти Запоріжжя, а нас, 36-ю дивізію, відправили до Кривого Рогу, бо ворог наступав, уже наближаючись до цього місця", — згадав Юрій Вернидуб.

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