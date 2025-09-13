Тренер Оболони указал на недостатки Динамо

Тренер "Оболони" Александр Антоненко. Фото: УНИАН

Киевское дерби в 5-м туре чемпионата Украины завершилось результативной ничьей. "Динамо" и "Оболонь" разошлись миром со счетом 2:2.

Поединок проходил на стадионе "Оболонь Арена" и собрал немало болельщиков обеих команд. Главный тренер хозяев Александр Антоненко после матча отметил, что его команда сумела продемонстрировать стойкость против действующего чемпиона страны, сообщил портал "Динамо Киев от Шурика".

Наставник "пивоваров" подчеркнул, что для "Оболони" важно уважать любого соперника, но выходить на поле без страха. По мнению специалиста, "Динамо" владело мячом, но именно его подопечные грамотно использовали свободные зоны. Александр Антоненко отметил, что команда из Житомира видела слабые стороны соперника и постаралась ими воспользоваться.

Радость игроков "Оболони". Фото: instagram.com/fc_obolon_kyiv/

Как "Оболонь" остановила "Динамо"

Отдельное внимание он уделил характеру игроков, которые сумели выдержать давление и навязать борьбу фавориту. Тренер признал, что в игре были ошибки, но назвал сам результат положительным для "Оболони".

"У нас позитивные эмоции, какие тут могут еще быть комментарии. Только позитивные эмоции. Мы постоянно готовимся к любому сопернику, всех уважаем, но никого не боимся. Результатом довольны, игрой — нет, но главное, что у ребят есть характер", — сказал Антоненко.

"Оболонь" сыграет следующий поединок в понедельник, 22 сентября, против львовских "Карпат" в Киеве.

Напомним, наставник "Динамо" Александр Шовковский раскритиковал своих игроков после киевского дерби.

