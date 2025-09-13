Відео
Румунія піднімала F-16 через дрон РФ — Зеленський відреагував
Головна Спорт Тренер Оболоні назвав причину успіху в матчі з Динамо

Тренер Оболоні назвав причину успіху в матчі з Динамо

Ua ru
Дата публікації: 13 вересня 2025 20:03
Тренер Оболоні вказав на недоліки Динамо
Тренер "Оболоні" Олександр Антоненко. Фото: УНІАН

Київське дербі в 5-му турі чемпіонату України завершилося результативною нічиєю. "Динамо" та "Оболонь" розійшлися миром із рахунком 2:2.

Поєдинок проходив на стадіоні "Оболонь Арена" та зібрав чимало вболівальників обох команд. Головний тренер господарів Олександр Антоненко після матчу зазначив, що його команда зуміла продемонструвати стійкість проти чинного чемпіона країни, повідомив портал "Динамо Київ від Шурика".

Читайте також:

Наставник "пивоварів" підкреслив, що для "Оболоні" важливо поважати будь-якого суперника, але виходити на поле без страху. На думку фахівця, "Динамо" володіло м'ячем, але саме його підопічні грамотно використовували вільні зони. Олександр Антоненко зазначив, що команда з Житомира бачила слабкі сторони суперника та постаралася ними скористатися.

ФК Оболонь
Радість гравців "Оболоні". Фото: instagram.com/fc_obolon_kyiv/

Як "Оболонь" зупинила "Динамо"

Окрему увагу він приділив характеру гравців, які зуміли витримати тиск та нав'язати боротьбу фавориту. Тренер визнав, що в грі були помилки, але назвав сам результат позитивним для "Оболоні".

"У нас позитивні емоції, які тут можуть ще бути коментарі. Тільки позитивні емоції. Ми постійно готуємося до будь-якого суперника, всіх поважаємо, але нікого не боїмося. Результатом задоволені, грою — ні, але головне, що у хлопців є характер", — сказав Антоненко.

"Оболонь" зіграє наступний поєдинок у понеділок, 22 вересня, проти львівських "Карпат" у Києві.

Нагадаємо, наставник "Динамо" Олександр Шовковський розкритикував своїх гравців після київського дербі.

Тренерський штаб "Барселони" конфліктує з колегами зі збірної Іспанії через травму Ламіна Ямаля, яка завадить гравцеві вийти на поле у важливих матчах.

Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
