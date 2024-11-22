Тренер Александрии назвал секрет успеха команды в УПЛ

Руслан Ротань (справа) показывает Сергею Кравченко дорогу к чемпионству. Фото: instagram.com/kravchenko_sergiy4/

Футбольная команда "Александрия" лидирует в турнирной таблице УПЛ. Подопечные Руслана Ротаня набрали столько же очков, сколько и киевское "Динамо".

Помощник главного тренера "Александрии" Сергей Кравченко объяснил, что помогает скромной команде демонстрировать такой результат, сообщает "Спорт-Экспресс Украина".

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"Александрия" набрала 32 балла после 12 туров УПЛ. Столько же очков у киевского "Динамо". Эти команды на шесть баллов опережают у турнирной таблице донецкий "Шахтер", который расположился на третьей строчке.

Сергей Кравченко руководит игрой команды. Фото: instagram.com/kravchenko_sergiy4/

Секрет успехов "Александрии"

Ассистент главного тренера команды Сергей Кравченко считает, что основой уверенной игры является кропотливая работа футболистов на тренировках. Подопечные Руслана Ротаня внимательно слушают указания наставника и полностью выполняют их во время матчей.

"Никто не знает, что случится через два или три тура. Хотим оставаться наверху так долго, насколько это возможно. Однако понимаем, что будет тяжело сохранить лидерство. Мы не можем конкурировать с "Динамо" и "Шахтером" в финансовом плане", — объяснил Кравченко.

Тренер признался, что в "Александрии" не хотят афишировать достижения команды. Но тренеры и игроки планируют поработать над обороной, атакой, игрой при стандартных положениях и в переходных фазах матчей.

В воскресенье, 24 ноября, "Александрия" сыграет на выезде с "Вересом".

Напомним, киевское "Динамо" бесплатно отпустит из команды одного из центральных защитников.

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