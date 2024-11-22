Тренер Олександрії назвав секрет успіху команди в УПЛ

Руслан Ротань (праворуч) показує Сергію Кравченку дорогу до чемпіонства. Фото: instagram.com/kravchenko_sergiy4/

Футбольна команда "Олександрія" лідирує у турнірній таблиці УПЛ. Підопічні Руслана Ротаня набрали стільки ж очок, скільки й київське "Динамо".

Помічник головного тренера "Олександрії" Сергій Кравченко пояснив, що допомагає скромній команді демонструвати такий результат, повідомляє "Спорт-Експрес Україна".

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"Олександрія" набрала 32 бали після 12 турів УПЛ. Стільки ж очок у київського "Динамо". Ці команди на шість балів випереджають у турнірній таблиці донецький "Шахтар", який розташувався на третій сходинці.

Сергій Кравченко керує грою команди. Фото: instagram.com/kravchenko_sergiy4/

Секрет успіхів "Олександрії"

Асистент головного тренера команди Сергій Кравченко вважає, що основою впевненої гри є копітка робота футболістів на тренуваннях. Підопічні Руслана Ротаня уважно слухають вказівки наставника та повністю виконують їх під час матчів.

"Ніхто не знає, що трапиться через два чи три тури. Хочемо залишатися нагорі так довго, наскільки це можливо. Проте розуміємо, що буде важко зберегти лідерство. Ми не можемо конкурувати з "Динамо" та "Шахтарем" у фінансовому плані", — пояснив Кравченко.

Тренер зізнався, що у "Олександрії" не хочуть афішувати досягнення команди. Але тренери та гравці планують попрацювати над обороною, атакою, грою за стандартних положень та у перехідних фазах матчів.

У неділю, 24 листопада, "Олександрія" зіграє на виїзді з "Вересом".

Нагадаємо, київське "Динамо" безкоштовно відпустить із команди одного з центральних захисників.

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