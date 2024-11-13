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Тренер избил свою восьмилетнюю дочь после поражения — видео

13 ноября 2024 01:02
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор
Скандал на чемпионате Европы: тренера Косово наказали за агрессию к дочери
Ваљмир Фетиу и его дочь. Фото: скриншот
Любомир Коший - Редактор
Любомир Коший
Редактор

В Тиране на чемпионате Европы по тхэквондо произошел вопиющий случай поведения тренера сборной Косово. Мужчина побил свою дочь, когда та проиграла в финале турнира.

В связи с этой ситуацией Европейский союз тхэквондо (ETU) решил наказать тренера Валмира Фетиу, передает Kurir.

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В финале чемпионата Европы восьмилетняя Валина Фетиу из Косово проиграла сербке Нине Славич.

Как только матч завершился, то Фетиу дал дочери пощечину.

Свои действия Валмир связывает с том, что дочь была дезориентирована и взбешена из-за поражения, что вынудило его привести ее в чувство.

"Я просто хотел ее успокоить и дать ей понять, что она занимает второе место и что у нее будут другие возможности", — сказал Валмир.

В ETU приняли решение отстранить тренера на шесть месяцев от всех соревнований под своей эгидой.

Напомним, ранее Ярослава Магучих рассказала, как влияет секс на выступления спортсменов.

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