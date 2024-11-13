Скандал на чемпионате Европы: тренера Косово наказали за агрессию к дочери

Ваљмир Фетиу и его дочь. Фото: скриншот

В Тиране на чемпионате Европы по тхэквондо произошел вопиющий случай поведения тренера сборной Косово. Мужчина побил свою дочь, когда та проиграла в финале турнира.

В связи с этой ситуацией Европейский союз тхэквондо (ETU) решил наказать тренера Валмира Фетиу, передает Kurir.

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8-year-old Kosovar taekwondo athlete was slapped by her father and coach, Valmir Fetiu, during the European Cadet & Children’s Championship in Tirana. Fetiu said that the slap was meant “only to calm her down” after she lost in the final to a Serbian opponent. pic.twitter.com/VxZyLcP07X — Githii (@githii) November 11, 2024

Побил свою дочь за поражение в финале

В финале чемпионата Европы восьмилетняя Валина Фетиу из Косово проиграла сербке Нине Славич.

Как только матч завершился, то Фетиу дал дочери пощечину.

Свои действия Валмир связывает с том, что дочь была дезориентирована и взбешена из-за поражения, что вынудило его привести ее в чувство.

"Я просто хотел ее успокоить и дать ей понять, что она занимает второе место и что у нее будут другие возможности", — сказал Валмир.

В ETU приняли решение отстранить тренера на шесть месяцев от всех соревнований под своей эгидой.

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