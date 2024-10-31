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Соперники молодежной сборной Украины — сильнейшие команды мира

31 октября 2024 12:53
Станислав Костюк - Редактор
Молодежная сборная Украины получила в соперники сильнейшие команды мира
Арсений Батагов выводит молодежную сборную Украины на поле. Фото: instagram.com/uafukraine/
Станислав Костюк - Редактор

Молодежная сборная Украины узнала соперников, с которыми сыграет в рамках подготовки к Евро-2025. Подопечные Унаи Мельгосы встретятся на поле с сильнейшими командами континента.

Товарищеские матчи пройдут в ноябре, сообщает официальный сайт УАФ. 

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В рамках отбора на молодежный чемпионат Европы, который состоится в 2025 году, команда Унаи Мельгосы завоевала второе место в турнирной таблице, пропустив вперед только сверстников из Англии. Украина U-21 завоевала путевку на турнир, к которому уже начала подготовку. 

Руслан Нещерет
Голкипер молодежной сборной Украины Руслан Нещерет. Фото: instagram.com/uafukraine/

Соперники молодежной сборной Украины 

Уже в ноябре команду Унаи Мельгосы ждет серьезное испытание. "Молодежка" сыграет с двумя другими участниками Евро-2025. Речь идет о сборных Португалии и Италии. Оба матча станут выездными для "сине-желтых". 

Молодежная сборная Украины
Постер молодежной сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/
  • 15 ноября,19:30. Португалия — Украина (Алверка-ду-Рибатежу). 
  • 19 ноября, 19:15. Италия — Украина (Специя). 

Молодежный чемпионат Европы-2025 пройдет с 12 июня по 5 июля 2025 года в Словакии. 

Напомним, форвард сборной Украины Владислав Ванат заинтересовал известный итальянский клуб. 

Главный тренер донецкого "Шахтера" Марино Пушич может быть уволен, если не улучшит результаты команды. 

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола объяснил, почему пригласил в клуб Эрика Тен Хага. 

Сборная Италии по футболу молодежная сборная Украины футбол спорт Сборная Португалии по футболу Евро-2025

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