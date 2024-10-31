Молодежная сборная Украины получила в соперники сильнейшие команды мира

Арсений Батагов выводит молодежную сборную Украины на поле. Фото: instagram.com/uafukraine/

Молодежная сборная Украины узнала соперников, с которыми сыграет в рамках подготовки к Евро-2025. Подопечные Унаи Мельгосы встретятся на поле с сильнейшими командами континента.

Товарищеские матчи пройдут в ноябре, сообщает официальный сайт УАФ.

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В рамках отбора на молодежный чемпионат Европы, который состоится в 2025 году, команда Унаи Мельгосы завоевала второе место в турнирной таблице, пропустив вперед только сверстников из Англии. Украина U-21 завоевала путевку на турнир, к которому уже начала подготовку.

Голкипер молодежной сборной Украины Руслан Нещерет. Фото: instagram.com/uafukraine/

Соперники молодежной сборной Украины

Уже в ноябре команду Унаи Мельгосы ждет серьезное испытание. "Молодежка" сыграет с двумя другими участниками Евро-2025. Речь идет о сборных Португалии и Италии. Оба матча станут выездными для "сине-желтых".

Постер молодежной сборной Украины. Фото: instagram.com/uafukraine/

15 ноября,19:30. Португалия — Украина (Алверка-ду-Рибатежу).

19 ноября, 19:15. Италия — Украина (Специя).

Молодежный чемпионат Европы-2025 пройдет с 12 июня по 5 июля 2025 года в Словакии.

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