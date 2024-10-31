Зинченко и Стерлинг развеселили партнеров по Арсеналу на тренировке

Александр Зинченко в матче против "Престона". Фото: Reuters/Craig Brough

Защитник сборной Украины Александр Зинченко впервые за несколько месяцев вышел на поле в основном составе "Арсенала". Его команда уверенно обыграла "Престон" в матче Кубка английской лиги.

Накануне матча "Арсенал" выпустил в социальные сети ролик с участием Зинченко, который быстро стал вирусным.

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Александр Зинченко полностью восстановился из-за травмы, которая мешала ему играть больше двух месяцев. Главный тренер "Арсенала" Микель Артета сразу же вернул защитника в основной состав команды. А в раздевалке украинец остается одним из лидеров "канониров".

Зинченко и Габи Жезус. Фото: Reuters/Craig Brough

Эпизод на тренировке "Арсенала"

Лондонский клуб опубликовал ролик с занятия игроков на свежем воздухе. Звездой видео стали Александр Зинченко и его партнер по команде Рахим Стерлинг. Футболисты выполняли упражнение с мячом, но в какой-то момент увлеклись шутками и засмеялись. Это смотрелось комично на фоне других футболистов, которые продолжили напряженно работать.

В конечном итоге Зинченко и Стерлинг все же сосредоточились на выполнении занятия тренера и даже посоревновались в быстроте реакции. Победителя этого упражнения можно увидеть в ролике "канониров".

В сезоне 2024/2025 Зинченко провел уже три матча за "Арсенал" во всех турнирах, из них два в рамках АПЛ. Украинец не отметился результативными действиями.

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