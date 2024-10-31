Зінченко та Стерлінг розвеселили партнерів по Арсеналу на тренуванні

Олександр Зінченко у матчі проти "Престона". Фото: Reuters/Craig Brough

Захисник збірної України Олександр Зінченко вперше за декілька місяців вийшов на поле в основному складі "Арсеналу". Його команда впевнено обіграла "Престон" у матчі Кубка англійської ліги.

Напередодні матчу "Арсенал" випустив у соціальні мережі ролик за участю Зінченка, який швидко став вірусним.

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Олександр Зінченко повністю відновився через травму, яка заважала йому грати понад два місяці. Головний тренер "Арсеналу" Мікель Артета одразу ж повернув захисника до основного складу команди. А в роздягальні українець залишається одним із лідерів "канонірів".

Зінченко та Габі Жезус. Фото: Reuters/Craig Brough

Епізод на тренуванні "Арсеналу"

Лондонський клуб опублікував ролик із заняття гравців на свіжому повітрі. Зіркою відео стали Олександр Зінченко та його партнер за командою Рахім Стерлінг. Футболісти виконували вправу з м'ячем, але в якийсь момент захопилися жартами та засміялися. Це виглядало комічно на тлі інших футболістів, котрі продовжили напружено працювати.

Зрештою, Зінченко і Стерлінг все ж таки зосередилися на виконанні заняття тренера і навіть позмагалися у швидкості реакції. Переможця цієї вправи можна побачити у ролику "канонірів".

У сезоні 2024/2025 Зінченко провів уже три матчі за "Арсенал" у всіх турнірах, з них два в рамках АПЛ. Українець не відзначився результативними діями.

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