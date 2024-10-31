Молодіжна збірна України отримала у суперники найсильніші команди світу

Арсеній Батагов виводить молодіжну збірну України на поле. Фото: instagram.com/uafukraine/

Молодіжна збірна України дізналася про суперників, з якими зіграє в рамках підготовки до Євро-2025. Підопічні Унаї Мельгоси зустрінуться на полі із найсильнішими командами континенту.

Товариські матчі відбудуться у листопаді, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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У рамках відбору на молодіжний чемпіонат Європи, який відбудеться 2025 року, команда Унаї Мельгоси виборола друге місце у турнірній таблиці, пропустивши вперед лише однолітків з Англії. Україна U-21 виборола путівку на турнір, до якого вже розпочала підготовку.

Голкіпер молодіжної збірної України Руслан Нещерет. Фото: instagram.com/uafukraine/

Суперники молодіжної збірної України

Вже в листопаді на команду Унаї Мельгоси чекає серйозне випробування. "Молодіжка" зіграє з двома іншими учасниками Євро-2025. Йдеться про збірні Португалії та Італії. Обидва матчі стануть виїзними для "синьо-жовтих".

Постер молодіжної збірної України Фото: instagram.com/uafukraine/

15 листопада, 19:30. Португалія — Україна (Алверка-ду-Рібатежу).

19 листопада, 19.15. Італія — Україна (Спеція).

Молодіжний чемпіонат Європи-2025 пройде з 12 червня по 5 липня 2025 року у Словаччині.

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