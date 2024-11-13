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Тренер побив свою восьмирічну доньку після поразки

13 листопада 2024 01:02
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор
Скандал на чемпіонаті Європи: тренера Косова покарали за агресію до доньки
Вамір Фетіу та його донька. Фото: скриншот
Любомир Кошій - Редактор
Любомир Кошій
Редактор

У Тирані на чемпіонаті Європи з тхеквондо стався кричущий випадок поведінки тренера збірної Косова. Чоловік побив свою дочку, коли та програла у фіналі турніру.

У зв'язку з цією ситуацією Європейський союз тхеквондо (ETU) вирішив покарати тренера Валміра Фетіу, повідомляє Kurir.

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У фіналі чемпіонату Європи восьмирічна Валіна Фетіу із Косова програла сербці Ніні Славич.

Щойно матч завершився, то Фетіу дав дочці ляпас.

Свої дії Валмір пов'язує з тим, що донька була дезорієнтована і розлючена через поразку, що змусило його привести її до тями.

"Я просто хотів її заспокоїти і дати їй зрозуміти, що вона посідає друге місце і що в неї будуть інші можливості", — сказав Валмір.

В ETU вирішили усунути тренера на шість місяців від усіх змагань під своєю егідою.

Нагадаємо, раніше Ярослава Магучіх розповіла, як впливає секс на виступи спортсменів.

Київська поліцейська стала третьою на чемпіонаті України з бодібілдингу.

Албанія Євро-2024 Косово тхеквондо діти

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