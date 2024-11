Скандал на чемпіонаті Європи: тренера Косова покарали за агресію до доньки

8-річний Kosovar taekwondo athlete був схоплений його матір і берег, Valmir Fetiu, протягом European Cadet & Children's Championship in Tirana. Fetiu said that the slap was meant “тільки до ладу її долі” після того, як він скінчився в кінці до Serbian opponent. pic.twitter.com/VxZyLcP07X