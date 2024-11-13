Скандал на чемпіонаті Європи: тренера Косова покарали за агресію до доньки

Вамір Фетіу та його донька. Фото: скриншот

У Тирані на чемпіонаті Європи з тхеквондо стався кричущий випадок поведінки тренера збірної Косова. Чоловік побив свою дочку, коли та програла у фіналі турніру.

У зв'язку з цією ситуацією Європейський союз тхеквондо (ETU) вирішив покарати тренера Валміра Фетіу, повідомляє Kurir.

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8-річний Kosovar taekwondo athlete був схоплений його матір і берег, Valmir Fetiu, протягом European Cadet & Children's Championship in Tirana. Fetiu said that the slap was meant “тільки до ладу її долі” після того, як він скінчився в кінці до Serbian opponent. pic.twitter.com/VxZyLcP07X - Githii (@githii) November 11, 2024

Побив свою доньку за поразку в фіналі

У фіналі чемпіонату Європи восьмирічна Валіна Фетіу із Косова програла сербці Ніні Славич.

Щойно матч завершився, то Фетіу дав дочці ляпас.

Свої дії Валмір пов'язує з тим, що донька була дезорієнтована і розлючена через поразку, що змусило його привести її до тями.

"Я просто хотів її заспокоїти і дати їй зрозуміти, що вона посідає друге місце і що в неї будуть інші можливості", — сказав Валмір.

В ETU вирішили усунути тренера на шість місяців від усіх змагань під своєю егідою.

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