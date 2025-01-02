Раньери объяснил, чего не хватает Довбику

Тренер Ромы назвал два главных минуса Довбика
Итальянская "Рома" продолжает искать пути выхода из игрового кризиса. А ее тренер комментировать то, что происходит в его команде.
Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери назвал те аспекты, в которых нужно добавлять украинскому форварду команды Артему Довбику, пишет Fantacalcio.it.
Он уверен, что Довбик сможет сыграть лучше. Но для этого нужно выполнить одну его просьбу.
Что сказал Раньери
Клаудио Раньери считает, что Артему Довбику нужно прибавлять в агрессии и решительности.
"Артем — очень хороший парень. Раньше он играл по-другому, но сейчас мы начинаем понимать друг друга", — отметил он.
По словам Раньери, возможно, Довбик и не забил много голов, но сам создает себе моменты.
"Оставьте его в покое, с голами придет уверенность", — резюмировал тренер "Ромы".
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