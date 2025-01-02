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Тренер Ромы назвал два главных минуса Довбика

2 января 2025 15:12
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»
Раньери объяснил, чего не хватает Довбику
Игрок "Ромы" Артем Довбик во время матча. Фото: instagram.com/tema_dovbyk
Александр Ильющенков - Редактор тематики «Спорт»
Александр Ильющенков
Редактор тематики «Спорт»

Итальянская "Рома" продолжает искать пути выхода из игрового кризиса. А ее тренер комментировать то, что происходит в его команде.

Главный тренер "Ромы" Клаудио Раньери назвал те аспекты, в которых нужно добавлять украинскому форварду команды Артему Довбику, пишет Fantacalcio.it.

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Он уверен, что Довбик сможет сыграть лучше. Но для этого нужно выполнить одну его просьбу.

Что сказал Раньери

Клаудио Раньери считает, что Артему Довбику нужно прибавлять в агрессии и решительности.

"Артем — очень хороший парень. Раньше он играл по-другому, но сейчас мы начинаем понимать друг друга", — отметил он.

По словам Раньери, возможно, Довбик и не забил много голов, но сам создает себе моменты.

"Оставьте его в покое, с голами придет уверенность", — резюмировал тренер "Ромы".

Напомним, Александр Усик после победы над Тайсоном Фьюри встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Читатели легендарного журнала выбрали список тех, кто может победить Александра Усика.

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Шовковский сейчас в отпуске, он показал видео о том, как проводит время.

спорт футбол Артем Довбик ФК Рома (Рим) Клаудио Раньери

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