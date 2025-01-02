Раньєрі пояснив, чого не вистачає Довбику

Тренер Роми назвав два головні мінуси Довбика
Італійська "Рома" продовжує шукати шляхи виходу з ігрової кризи. А її тренер — коментувати те, що відбувається у його команді.
Головний тренер "Роми" Клаудіо Раньєрі назвав ті аспекти, в яких треба додавати українському форварду команди Артему Довбику, пише Fantacalcio.it.
Він впевнений, що Довбик зможе заграти краще. Але для цього потрібно виконати одне його прохання.
Що сказав Раньєрі
Клаудіо Раньєрі вважає, що Артему Довбику потрібно додавати в агресії та рішучості.
"Артем — дуже хороший хлопець. Раніше він грав по-іншому, але зараз ми починаємо розуміти один одного", — зазначив він.
За словами Раньєрі, можливо, Довбик і не забив багато голів, але він сам створює собі моменти.
"Дайте йому спокій, з голами прийде впевненість", — резюмував тренер "Роми".
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