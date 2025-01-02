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Тренер Роми назвав два головні мінуси Довбика

2 січня 2025 15:12
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»
Раньєрі пояснив, чого не вистачає Довбику
Гравець "Роми" Артем Довбик під час матчу. Фото: instagram.com/tema_dovbyk
Олександр Ільющенков - Редактор тематики «Спорт»
Олександр Ільющенков
Редактор тематики «Спорт»

Італійська "Рома" продовжує шукати шляхи виходу з ігрової кризи. А її тренер — коментувати те, що відбувається у його команді.

Головний тренер "Роми" Клаудіо Раньєрі назвав ті аспекти, в яких треба додавати українському форварду команди Артему Довбику, пише Fantacalcio.it.

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Він впевнений, що Довбик зможе заграти краще. Але для цього потрібно виконати одне його прохання.

Що сказав Раньєрі

Клаудіо Раньєрі вважає, що Артему Довбику потрібно додавати в агресії та рішучості.

"Артем — дуже хороший хлопець. Раніше він грав по-іншому, але зараз ми починаємо розуміти один одного", — зазначив він.

За словами Раньєрі, можливо, Довбик і не забив багато голів, але він сам створює собі моменти.

"Дайте йому спокій, з голами прийде впевненість", — резюмував тренер "Роми".

Нагадаємо, Олександр Усик після перемоги над Тайсоном Ф'юрі зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським. 

Читачі легендарного журналу обрали список тих, хто може перемогти Олександра Усика.

Головний тренер київського "Динамо" Олександр Шовковський зараз у відпустці, він показав відео про те, як проводить час. 

спорт футбол Артем Довбик ФК Рома (Рим) Клаудіо Раньєрі

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