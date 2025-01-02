Раньєрі пояснив, чого не вистачає Довбику

Гравець "Роми" Артем Довбик під час матчу. Фото: instagram.com/tema_dovbyk

Італійська "Рома" продовжує шукати шляхи виходу з ігрової кризи. А її тренер — коментувати те, що відбувається у його команді.

Головний тренер "Роми" Клаудіо Раньєрі назвав ті аспекти, в яких треба додавати українському форварду команди Артему Довбику, пише Fantacalcio.it.

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Що сказав Раньєрі

Клаудіо Раньєрі вважає, що Артему Довбику потрібно додавати в агресії та рішучості.

"Артем — дуже хороший хлопець. Раніше він грав по-іншому, але зараз ми починаємо розуміти один одного", — зазначив він.

За словами Раньєрі, можливо, Довбик і не забив багато голів, але він сам створює собі моменти.

"Дайте йому спокій, з голами прийде впевненість", — резюмував тренер "Роми".

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