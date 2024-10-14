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Тренер сборной Чехии оценил перспективы своей команды в матче с Украиной

14 октября 2024 11:48
Станислав Костюк - Редактор
Главный тренер сборной Чехии назвал лучшего украинского игрока
Главный тренер сборной Чехии Иван Гашек. Фото: Reuters/David W Cerny
Станислав Костюк - Редактор

Национальная команда Чехии является фаворитом перед поединком со сборной Украины. Она уже обыгрывала "сине-желтых" месяц назад и собирается сделать это снова. 

Главный тренер сборной Чехии Иван Гашек поделился мнением о сопернике, сообщает официальный сайт УАФ.

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Сборная Чехии после поражения от Грузии в первом туре Лиги Наций обыграла Украину и Албанию. Перед повторным поединком против "сине-желтых" подопечные Ивана Гашека набрали шесть баллов и заняли второе место в турнирной таблице квартета. 

Сборная Чехии
Игроки сборной Чехии празднуют победу. Фото: Reuters/David W Cerny

Что Гашек сказал о сборной Украины 

Наставник чешской команды опасается одного конкретного футболиста в составе "сине-желтых". Речь идет о форварде "Ромы" Артеме Довбике, который пропустил предыдущий поединок команд из-за травмы. Гашек назвал его одним из лучших нападающих мира. 

Тренер сборной Чехии заверил, что его штаб проанализировал матч Украины против Грузии. По мнению Ивана Гашека, изменения в составе "сине-желтых" не повлияли на игру команды Сергея Реброва. Чешский специалист считает Украину соперником высокого уровня, который умеет атаковать, но испытывает сложности с реализацией моментов. 

Поединок Украина — Чехия состоится в понедельник, 14 октября, в 21:45 по киевскому времени. 

Напомним, главный тренер сборной Украины Сергей Ребров удивил заявкой национальной команды на матч с Чехией. 

А известная украинская спортсменка показала, как выглядит в обычной жизни во время паузы в международных турнирах. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Лига Наций Сборная Чехии

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