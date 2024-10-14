Головний тренер збірної Чехії назвав найкращого українського гравця

Головний тренер збірної Чехії Іван Гашек. Фото: Reuters/David W Cerny

Національна команда Чехії є фаворитом перед поєдинком зі збірною України. Вона вже обігравала "синьо-жовтих" місяць тому і має намір зробити це знову.

Головний тренер збірної Чехії Іван Гашек поділився думкою про суперника, повідомляє офіційний сайт УАФ.

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Збірна Чехії після поразки від Грузії у першому турі Ліги Націй обіграла Україну та Албанію. Перед повторним поєдинком проти "синьо-жовтих" підопічні Івана Гашека набрали шість балів та посіли друге місце у турнірній таблиці квартету.

Гравці збірної Чехії святкують перемогу Фото: Reuters/David W Cerny

Що Гашек сказав про збірну України

Наставник чеської команди побоюється одного конкретного футболіста у складі "синьо-жовтих". Йдеться про форварда "Роми" Артема Довбика, який пропустив попередній поєдинок команд через травму. Гашек назвав його одним із найкращих нападників світу.

Тренер збірної Чехії запевнив, що його штаб проаналізував матч України проти Грузії. На думку Івана Гашека, зміни у складі "синьо-жовтих" не вплинули на гру команди Сергія Реброва. Чеський фахівець вважає Україну суперником високого рівня, який вміє атакувати, але має труднощі з реалізацією моментів.

Поєдинок Україна — Чехія відбудеться у понеділок, 14 жовтня, о 21.45 за київським часом.

Нагадаємо, головний тренер збірної України Сергій Ребров здивував заявкою національної команди на матч із Чехією.

А відома українська спортсменка показала, як виглядає у звичному житті під час паузи у міжнародних турнірах.