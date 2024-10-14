Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Спорт arrow Тренер збірної Чехії оцінив перспективи своєї команди у матчі з Україною arrow

Тренер збірної Чехії оцінив перспективи своєї команди у матчі з Україною

14 жовтня 2024 11:48
Станіслав Костюк - Редактор
Головний тренер збірної Чехії назвав найкращого українського гравця
Головний тренер збірної Чехії Іван Гашек. Фото: Reuters/David W Cerny
Станіслав Костюк - Редактор

Національна команда Чехії є фаворитом перед поєдинком зі збірною України. Вона вже обігравала "синьо-жовтих" місяць тому і має намір зробити це знову.

Головний тренер збірної Чехії Іван Гашек поділився думкою про суперника, повідомляє офіційний сайт УАФ.

Читайте також:

Збірна Чехії після поразки від Грузії у першому турі Ліги Націй обіграла Україну та Албанію. Перед повторним поєдинком проти "синьо-жовтих" підопічні Івана Гашека набрали шість балів та посіли друге місце у турнірній таблиці квартету.

Збірна Чехії
Гравці збірної Чехії святкують перемогу Фото: Reuters/David W Cerny

Що Гашек сказав про збірну України

Наставник чеської команди побоюється одного конкретного футболіста у складі "синьо-жовтих". Йдеться про форварда "Роми" Артема Довбика, який пропустив попередній поєдинок команд через травму. Гашек назвав його одним із найкращих нападників світу.

Тренер збірної Чехії запевнив, що його штаб проаналізував матч України проти Грузії. На думку Івана Гашека, зміни у складі "синьо-жовтих" не вплинули на гру команди Сергія Реброва. Чеський фахівець вважає Україну суперником високого рівня, який вміє атакувати, але має труднощі з реалізацією моментів.

Поєдинок Україна — Чехія відбудеться у понеділок, 14 жовтня, о 21.45 за київським часом.

Нагадаємо, головний тренер збірної України Сергій Ребров здивував заявкою національної команди на матч із Чехією.

А відома українська спортсменка показала, як виглядає у звичному житті під час паузи у міжнародних турнірах.

спорт футбол Збірна України з футболу Ліга Націй Збірна Чехії

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

13:21 У нас розмовляють російською — у центрі Одеси стався черговий мовний скандал

13:20 Заробили 8 млн гривень на інвалідності — на Хмельниччині викрили двох медиків

13:16 Жорстоке вбивство на Миколаївщині — злочинець сховав тіло у лісі

Термінова новина

13:14 У Херсоні пролунали потужні вибухи

13:10 Допомога для ВПО — особливості надання виплат громадянам віком 60+

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

13:07 Російські прапори та могили у дворах — який вигляд зараз має Вугледар

13:07 Військові заявили про погрози з боку радника Павлюка — в ЗСУ відреагували

Text

13:01 Юрист прокоментував рейд ТЦК на концерті "Океану Ельзи"

Text

13:00 Переговори Путіна й Шольца та скасування Рамштайну — ефір День.LIVE

12:49 Ремонт на 36 млн грн — порт на Одещині майже вдвічі завищив ціни на матеріали

13:21 У нас розмовляють російською — у центрі Одеси стався черговий мовний скандал

13:20 Заробили 8 млн гривень на інвалідності — на Хмельниччині викрили двох медиків

13:16 Жорстоке вбивство на Миколаївщині — злочинець сховав тіло у лісі

Термінова новина

13:14 У Херсоні пролунали потужні вибухи

13:10 Допомога для ВПО — особливості надання виплат громадянам віком 60+

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни - 80x80

Зеленський анонсував Формулу миру з умовами справедливого завершення війни

13:07 Російські прапори та могили у дворах — який вигляд зараз має Вугледар

13:07 Військові заявили про погрози з боку радника Павлюка — в ЗСУ відреагували

12:49 Ремонт на 36 млн грн — порт на Одещині майже вдвічі завищив ціни на матеріали

12:43 У ЗСУ показали знищення окупантів та їхньої "замаскованої" техніки — відео

12:37 У Зеленського розкрили нові деталі Плану перемоги

Новина з відео

12:36 В Україні створили перший фентезі-світ — хто ці герої та в чому їхня сила

06:16 В Україні зміниться ціна газу — як порахувати, скільки ви заплатите у 2025 році

12 жовтня 2024

06:16 У Києві змінились ціни на оренду — як у столиці зросла вартість житла у жовтні

11 жовтня 2024
Ексклюзив

22:22 Чому не обмінюють захисників Маріуполя — розбиралась "Наша Справа"

20:45 Одесити про вступ України до НАТО — які очікування

10 жовтня 2024
Ексклюзив

18:43 Полуниця буде до Нового року — чим багатий асортимент на "Привозі"

9 жовтня 2024

18:39 Бізнес на ухилянтах — одесити розповіли, що робити з медиками-корупціонерами

06:40 Ціни на мідь у жовтні — скільки в Україні коштує 1 кг кольорових металів

06:11 Знайдені списки ухилянтів — що загрожує тим, хто платив лікарям за діагнози

8 жовтня 2024

06:40 Скільки коштує брухт в Україні — ціни на чормет у жовтні

Text

13:01 Юрист прокоментував рейд ТЦК на концерті "Океану Ельзи"

Text

13:00 Переговори Путіна й Шольца та скасування Рамштайну — ефір День.LIVE

Text

12:41 Засідання "Рамштайн" до виборів в США не буде — нардеп назвав причину

Text

11:54 Воюватимуть бідні — Доній розкритикував ідею економічного бронювання

Text

08:00 "Полювання" ТЦК та участь солдатів КНДР у війні — ефір Ранок.LIVE

13 жовтня 2024
Text

18:07 Акція на підтримку полонених бійців у Києві — родичі поділилися історіями пошуку

12 жовтня 2024
Text

17:35 У Львові попрощалися з полеглим чоловіком дочки Ірини Фаріон та його побратимом

Text

14:46 Вибори президента — що думають одесити

Text

12:34 Корупційні скандали у МСЕК та ураган у США, — ефір Остаповець_LIVE

Text

00:42 У Львові прощаються з зятем Фаріон, який загинув на фронті

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

17:00 Росіянин з українським паспортом — куди зник сценарист "Кварталу" Валерій Жидков

9 жовтня 2024

17:29 Мобілізація чоловіків віком 50+ — що змінилося у жовтні

8 жовтня 2024

10:32 Зарплати військових знизяться у жовтні — чому і на скільки

7 жовтня 2024

07:50 Як помер Майкл Джексон — новий погляд після скандалу з P. Diddy

1 жовтня 2024

00:03 НАБУ оголосило в розшук проректора харківського вишу — що накоїв

30 вересня 2024
Новина з відео

21:33 Виїзд чоловіків старше 50 років за кордон — чи зміняться правила

5 жовтня 2024

22:32 У Києві чутно вибухи — Кличко повідомив деталі

10 жовтня 2024

08:00 Одноразова грошова допомога у 6,6 тис. грн — хто зможе отримати

9 жовтня 2024

11:03 З доплатами та преміями — стало відомо, скільки Садовий заробив за вересень

12 жовтня 2024

16:12 Штраф за відсутність військового квитка — яку суму стягують