В Киеве произошел взрыв в многоэтажке — что известно
Главная Спорт Норвежские лыжницы выступили против допуска россиян на ОИ-2026

Ua ru
Дата публикации 8 октября 2025 18:41
Норвежские лыжницы выступили против допуска россиян на Олимпиаду-2026 в Милане
Марит Бьорген. Фото: Quinn Rooney/Getty Images

Российских спортсменов допустят на Олимпийские игры-2026 в Милане в нейтральном статусе. Однако, Международный олимпийский комитет (МОК) работает над возвращением представителей РФ в большой спорт под их флагом.

Против возвращения россиян выступили три норвежские лыжницы в комментарии порталу ABC Nyheter.

Тириль Уднес Венг
Тириль Уднес Венг. Фото: Thomas Andersen / NTB

Норвежцы не хотят видеть россиян на Олимпиаде в Милане

Норвежские лыжницы Тириль Уднес Венг, Марит Бьорген и Кристин Эустгулен Фоснес категорически выступили против участия российских спортсменов на Олимпийских играх-2026 из-за продолжающегося конфликта в Украине.

Двукратная чемпионка мира в эстафете Вэнг заявила, что менять позицию относительно запрета нецелесообразно, пока ситуация не изменится. Этим заявлением она поддержала нулевую толерантность Норвежской федерации лыжного спорта к России.

Восьмикратная олимпийская чемпионка Бьорген считает, что допуск россиян невозможен, пока конфликт продолжается. Она отметила, что не влияет на решение FIS, но выступает за продление санкций.

"Я не могу контролировать FIS и то, какие решения они принимают, но ничего не изменилось. Не думаю, что российских лыжников нужно пускать, пока это продолжается", — сказала Бьорген.

Фоснес поставила под сомнение нейтральный статус российских лыжников, отметив тесную связь спорта и государства в России.

"Многие из нас едины во мнении: мы не хотим их возвращения, зная, насколько тесно в России связаны государство и спорт. Возникает вопрос: насколько вообще эти спортсмены могут быть "нейтральными", — сказала Кристин.

Международная федерация лыжного спорта отложила решение о допуске россиян до 21 октября.

санкции против России Норвегия Лыжный спорт МОК Олимпийские игры-2026
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
