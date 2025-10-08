Відео
У Києві стався вибух у багатоповерхівці — що відомо
Три норвезькі лижниці виступили проти допуску росіян на ОІ-2026

Три норвезькі лижниці виступили проти допуску росіян на ОІ-2026

Ua ru
Дата публікації: 8 жовтня 2025 18:41
Норвезькі лижниці виступили проти допуску росіян на Олімпіаду-2026 у Мілані
Маріт Бйорген. Фото: Quinn Rooney/Getty Images

Російських спортсменів допустять на Олімпійські ігри-2026 в Мілані в нейтральному статусі. Однак, Міжнародний олімпійський комітет (МОК) працює над поверненням представників РФ у великий спорт під їх прапором.

Проти повернення росіян виступили три норвежські лижниці в коментарі порталу ABC Nyheter.

Тириль Уднес Венг
Тіріль Уднес Венг. Фото: Thomas Andersen / NTB

Норвежці не хочуть бачити росіян на Олімпіаді в Мілані

Норвезькі лижниці Тіріль Уднес Венг, Маріт Бйорген і Крістін Еустгулен Фоснес категорично виступили проти участі російських спортсменів на Олімпійських іграх-2026 через триваючий конфлікт в Україні.

Дворазова чемпіонка світу в естафеті Венг заявила, що змінювати позицію щодо заборони недоцільно, доки ситуація не зміниться. Цією заявою вона підтримала нульову толерантність Норвезької федерації лижного спорту до Росії.

Восьмиразова олімпійська чемпіонка Бйорген вважає, що допуск росіян неможливий, поки конфлікт триває. Вона зазначила, що не впливає на рішення FIS, але виступає за продовження санкцій.

"Я не можу контролювати FIS і те, які рішення вони ухвалюють, але нічого не змінилося. Не думаю, що російських лижників потрібно пускати, поки це триває", — сказала Бйорген.

Фоснес поставила під сумнів нейтральний статус російських лижників, наголосивши на тісному зв’язку спорту та держави в Росії.

"Багато хто з нас єдиний на думці: ми не хочемо їх повернення, знаючи, наскільки тісно в Росії пов'язані держава та спорт. Постає питання: наскільки взагалі ці спортсмени можуть бути "нейтральними", — сказала Крістін.

Міжнародна федерація лижного спорту відклала рішення про допуск росіян до 21 жовтня.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
