Главная Спорт Трубин признался, что матч с Исландией — один из лучших в карьере

Трубин признался, что матч с Исландией — один из лучших в карьере

Ua ru
Дата публикации 16 ноября 2025 22:31
обновлено: 22:40
Трубин прокомментировал победу Украины над Исландией и свой решающий сейв
Анатолий Трубин. Фото: УАФ

В рамках шестого тура квалификации чемпионата мира сборная Украины обыграла Исландию. Победа позволила команде пройти в плей-офф отбора со второго места в группе.

После матча в эфире Megogo Трубин прокомментировал победу над Исландией.

Читайте также:

Трубин провел один из лучших матчей в сборной

По словам Трубина, команда провела один из лучших матчей за все время, с тех пор как он выступает за нее. Он отметил, что вся команда выложилась не просто на максимум, а "на миллион процентов", а поддержка болельщиков создала атмосферу, которая придавала сил в самые тяжелые моменты встречи.

Голкипер признался, что последний год-полтора был непростым из-за критики и неудачных результатов, но победа позволила доказать, что сборная способна показывать качественный футбол.

"Надо работать, верить в себя и готовиться теперь на март, на плей-офф. В 2006 году мы в последний раз играли на чемпионате мира, поэтому нужно воплотить мечту игроков и всей нации", — сказал тренер.

Отдельно Трубин прокомментировал свой решающий сейв после удара Паульссона, который мог изменить ход матча. Он отметил, что такие моменты — результат многолетней работы и тренировок, ведь с шести лет привык делать все возможное, чтобы помочь команде.

Напомним, вице-капитан сборной Украины Илья Забарный установил мощное достижение.

Лучший голеадор этого сезона Эрлинг Холанн вывел сборную Норвегии на ЧМ-2026.

футбол Сборная Украины по футболу Исландия Анатолий Трубин ЧМ-2026 по футболу
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
