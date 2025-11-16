Трубин прокомментировал победу Украины над Исландией и свой решающий сейв

Трубин признался, что матч с Исландией — один из лучших в карьере
В рамках шестого тура квалификации чемпионата мира сборная Украины обыграла Исландию. Победа позволила команде пройти в плей-офф отбора со второго места в группе.
После матча в эфире Megogo Трубин прокомментировал победу над Исландией.
Трубин провел один из лучших матчей в сборной
По словам Трубина, команда провела один из лучших матчей за все время, с тех пор как он выступает за нее. Он отметил, что вся команда выложилась не просто на максимум, а "на миллион процентов", а поддержка болельщиков создала атмосферу, которая придавала сил в самые тяжелые моменты встречи.
Голкипер признался, что последний год-полтора был непростым из-за критики и неудачных результатов, но победа позволила доказать, что сборная способна показывать качественный футбол.
"Надо работать, верить в себя и готовиться теперь на март, на плей-офф. В 2006 году мы в последний раз играли на чемпионате мира, поэтому нужно воплотить мечту игроков и всей нации", — сказал тренер.
Отдельно Трубин прокомментировал свой решающий сейв после удара Паульссона, который мог изменить ход матча. Он отметил, что такие моменты — результат многолетней работы и тренировок, ведь с шести лет привык делать все возможное, чтобы помочь команде.
