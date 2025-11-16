Відео
Трубін зізнався, що матч з Ісландією — один з найкращих у кар'єрі

Ua ru
Дата публікації: 16 листопада 2025 22:31
Оновлено: 23:32
Трубін прокоментував перемогу України над Ісландією та свій вирішальний сейв
Анатолій Трубін. Фото: УАФ

В рамках шостого туру кваліфікації чемпіонату світу збірна України обіграла Ісландію. Перемога дозволила команді пройти в плей-оф відбору з другого місця в групі.

Після матчу в ефірі Megogo Трубін прокоментував перемогу над Ісландією.

Трубін провів один з кращих матчів у збірній

За словами Трубіна, команда провела один із найкращих матчів за весь час, відколи він виступає за неї. Він наголосив, що вся команда виклалася не просто на максимум, а "на мільйон відсотків", а підтримка вболівальників створила атмосферу, яка додавала сил у найважчі моменти зустрічі.

Голкіпер зізнався, що останній рік-півтора був непростим через критику й невдалі результати, але перемога дозволила довести, що збірна здатна показувати якісний футбол.

"Треба працювати, вірити в себе і готуватись тепер на березень, на плей-оф. У 2006 році ми востаннє грали на чемпіонаті світу, тому потрібно втілити мрію гравців і всієї нації", — сказав тренер.

Окремо Трубін прокоментував свій вирішальний сейв після удару Паульссона, який міг змінити хід матчу. Він зазначив, що такі моменти — результат багаторічної роботи й тренувань, адже з шести років звик робити все можливе, щоб допомогти команді.

Нагадаємо, віцекапітан збірної України Ілля Забарний встановив потужне досягнення.

Кращий голеадор цього сезону Ерлінг Голанн вивів збірну Норвегії на ЧС-2026.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
