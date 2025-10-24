Видео
Дата публикации 24 октября 2025 18:40
обновлено: 18:09
Цыганык разгромил Динамо после поражения от Самсунспора в Лиге конференций
Игорь Цыганык. Фото: кадр из видео

Во втором туре основного раунда Лиги конференций киевское "Динамо" проиграло "Самсунспору" (0:3). После матча игру столичного клуба раскритиковал журналист Игорь Цыганык.

Критику Цыганык высказал в эфире своего YouTube-канала.

Читайте также:

"Динамо" разочаровало Цыганыка

Цыганык назвал игру "Динамо" "полным де**мом", а не футболом, отвергнув любые оправдания или объяснения.

Досталось от Шовковского и игрокам, а особенно, защитнику Алиу Тиаре.

"Еще не успели из Киева уехать, а уже 0:1. Люди телевизор не успели включить, а уже пропустили", — возмутился Цыганык быстрому голу "Самсунспора".

По словам журналиста, у команды нет плана, стратегии или желания и он не понимает, в результате чего "Динамо" собирается выигрывать, забивать.

В отсутствии эмоций и игры Цыганык обвинил главного тренера Александра Шовковского и самих игроков.

После двух поражений в Лиге конференций от "Кристал Пэлес" (0:2) и "Самсунспора" (0:3) "Динамо" занимает 34-е место из 36 команд в турнирной таблице. В 3-м туре киевляне сыграют дома против "Зрински" (Босния).

В общем, в последних восьми матчах у "Динамо" две победы, четыре ничьи и два поражения.

Напомним, футболист "Шахтера" жестко отреагировал на антиукраинские лозунги польских фанатов.

Игрок национальной команды Украины вскоре должен перейти в "Реал" Мадрид.

футбол Динамо Александр Шовковский Игорь Цыганык Самсунспор
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
