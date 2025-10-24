Циганик розгромив Динамо після поразки від Самсунспора в Лізі конференцій

Ігор Циганик. Фото: кадр з відео

У другому турі основного раунду Ліги конференцій київське "Динамо" програло "Самсунспору" (0:3). Після матчу гру столичного клубу розкритикував журналіст Ігор Циганик.

Критику Циганик висловив в ефірі свого YouTube-каналу.

"Динамо" розчарувало Циганика

Циганик назвав гру "Динамо" "повним л**ном", а не футболом, відкинувши будь-які виправдання чи пояснення.

Дісталося від Шовковського й гравцям, а особливо, захиснику Аліу Тіаре.

"Ще не встигли з Києва виїхати, а вже 0:1. Люди телевізор не встигли увімкнути, а вже пропустили", — обурився Циганик на швидкий гол "Самсунспора".

За словами журналіста, у команди немає плану, стратегії чи бажання і він не розуміє, внаслідок чого "Динамо" збирається вигравати, забивати.

У відсутності емоцій та гри Циганик звинуватив головного тренера Олександра Шовковського та самих гравців.

Після двох поразок у Лізі конференцій від "Крістал Пелес" (0:2) і "Самсунспора" (0:3) "Динамо" посідає 34-е місце з 36 команд у турнірній таблиці. У 3-му турі кияни зіграють удома проти "Зрінські" (Боснія).

Загалом, в останніх восьми матчах у "Динамо" дві перемоги, чотири нічиї та дві поразки.

