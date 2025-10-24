Відео
Головна Спорт Циганик вважає гру Динамо найпровальнішою за багато років

Циганик вважає гру Динамо найпровальнішою за багато років

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 18:40
Оновлено: 18:09
Циганик розгромив Динамо після поразки від Самсунспора в Лізі конференцій
Ігор Циганик. Фото: кадр з відео

У другому турі основного раунду Ліги конференцій київське "Динамо" програло "Самсунспору" (0:3). Після матчу гру столичного клубу розкритикував журналіст Ігор Циганик.

Критику Циганик висловив в ефірі свого YouTube-каналу.

Читайте також:

"Динамо" розчарувало Циганика

Циганик назвав гру "Динамо" "повним л**ном", а не футболом, відкинувши будь-які виправдання чи пояснення.

Дісталося від Шовковського й гравцям, а особливо, захиснику Аліу Тіаре.

"Ще не встигли з Києва виїхати, а вже 0:1. Люди телевізор не встигли увімкнути, а вже пропустили", — обурився Циганик на швидкий гол "Самсунспора".

За словами журналіста, у команди немає плану, стратегії чи бажання і він не розуміє, внаслідок чого "Динамо" збирається вигравати, забивати.

У відсутності емоцій та гри Циганик звинуватив головного тренера Олександра Шовковського та самих гравців.

Після двох поразок у Лізі конференцій від "Крістал Пелес" (0:2) і "Самсунспора" (0:3) "Динамо" посідає 34-е місце з 36 команд у турнірній таблиці.  У 3-му турі кияни зіграють удома проти "Зрінські" (Боснія).

Загалом, в останніх восьми матчах у "Динамо" дві перемоги, чотири нічиї та дві поразки.

Нагадаємо, футболіст "Шахтаря" жорстко відреагував на антиукраїнські гасла польських фанатів.

Гравець національної команди України невдовзі має перейти в "Реал" Мадрид.

футбол Динамо Олександр Шовковський Ігор Циганик Самсунспор
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
