Цыганков впервые продемонстрировал кардинально новый имидж

Виктор Цыганков во время матча. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков готовится впервые появиться на поле спустя месяц отсутствия. Футболист "Жироны" уже практически полностью восстановился от травмы.

Цыганков прогулялся по улицам испанского города в новом имидже и опубликовал фотографию на своей странице в Instagram.

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Виктор Цыганков с сыном Леоном. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Новый имидж Цыганкова

Украинский полузащитник вышел прогуляться с женой и ребенком. Его супруга Романа сфотографировала мужа и сына со спины. По снимку заметно, что Виктор Цыганков снова решил изменить прическу. На этот раз он заплел косички. Не исключено, что именно так футболист выйдет на поле в ближайшем поединке за "Жирону".

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На счету Цыганкова в нынешнем сезоне восемь матчей, в которых он забил один гол и сделал одну результативную передачу.

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