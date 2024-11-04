Циганков вперше продемонстрував кардинально новий імідж

Віктор Циганков під час матчу. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Півзахисник збірної України Віктор Циганков готується вперше з'явитися на полі за місяць відсутності. Футболіст "Жирони" вже майже повністю відновився від травми.

Циганков прогулявся вулицями іспанського міста в новому іміджі та опублікував фотографію на своїй сторінці в Instagram.

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Сезон 2024/2025 невдало розпочався для Віктора Циганкова. Український футболіст, який рік тому був лідером "Жирони", вже отримав друге пошкодження. Він вибув з ладу більше ніж на місяць, але вже майже відновився.

Віктор Циганков із сином Леоном. Фото: instagram.com/viktortsygankov/

Новий імідж Циганкова

Український півзахисник вийшов прогулятися із дружиною та дитиною. Його дружина Романа сфотографувала чоловіка та сина зі спини. Знімком помітно, що Віктор Циганков знову вирішив змінити зачіску. Цього разу він заплів косички. Не виключено, що саме так футболіст вийде на поле у найближчому поєдинку за "Жирону".

На каталонську команду чекає протистояння у Нідерландах із місцевим ПСВ у рамках четвертого туру Ліги чемпіонів. Поєдинок відбудеться у вівторок, 5 листопада.

На рахунку Циганкова цього сезону вісім матчів, в яких він забив один гол і зробив одну результативну передачу.

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