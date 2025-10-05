Видео
Главная Спорт Цыганков пропустит важное дерби с Барселоной

Дата публикации 5 октября 2025 13:05
Цыганков после окна на матчи сборных не сыграет за Жирону в дерби с Барселоной
Виктор Цыганков. Фото: instagram.com/viktortsygankov

Украинский полузащитник каталонской "Жироны" Виктор Цыганков до сих пор не вернулся на поле. При этом тренер клуба Мичел Санчес заявлял, что украинец залечил травму, но имеет мышечную проблему.

Цыганков еще долго не сможет сыграть, сообщил журналист Хави Эспиноза.

Цыганков не сыграет в каталонском дерби

По информации источника, Цыганков не сыграет в матче девятого тура Ла Лиги против "Барселоны". Источник заявил, что у футболиста есть повреждение.

Каталонское дерби состоится 18 октября. Кроме Цыганкова, "Жирона" будет без Тома Лемара, Давида Лопеса, Донни ван де Бека, Жоэля Роки, Аззедина Унаи и Алехандро Франсеса. Также матч пропустит вратарь Владислав Крапивцов, который выступает за сборную Украины U-20 на чемпионате мира в Чили.

В этом сезоне Цыганков за два матча в чемпионате сделал одну голевую передачу.

Виктор был вызван в сборную Украины на матчи квалификации ЧМ-2026 против Исландии и Азербайджана, но, вероятно, не сыграет. Поэтому в команду вызвали футболиста "Полесья" Владислава Велетня.

Напомним, ранее Артем Милевский рассказал, что у него есть бронирование от мобилизации.

Форвард сборной Украины Владислав Ванат во второй раз забил за "Жирону".

футбол Виктор Цыганков Барселона Жирона украинские легионеры (футбол)
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
