Головна Спорт Циганков пропустить важливе дербі з Барселоною

Циганков пропустить важливе дербі з Барселоною

Ua ru
Дата публікації: 5 жовтня 2025 13:05
Циганков після вікна на матчі збірних не зіграє за Жирону в дербі з Барселоною
Віктор Циганков. Фото: instagram.com/viktortsygankov

Український півзахисник каталонської "Жирони" Віктор Циганков досі не повернувся на поле. При цьому тренер клубу Мічел Санчес заявляв, що українець залікував травму, але має м'язову проблему.

Циганков ще довго не зможе грати, повідомив журналіст Хаві Еспіноза.

Читайте також:
Виктор ЦыганковВиктор Цыганков
Віктор Циганков. Фото: instagram.com/viktortsygankov

Циганков не зіграє в каталонському дербі

За інформацією джерела, Циганков не зіграє в матчі дев'ятого туру Ла-Ліги проти "Барселони". Джерело заявило, що у футболіста є ушкодження.

Каталонське дербі відбудеться 18 жовтня. Окрім Циганкова, "Жирона" буде без Тома Лемара, Давіда Лопеса, Донні ван де Бека, Жоеля Роки, Аззедіна Унаї та Алехандро Франсеса. Також матч пропустить воротар Владислав Крапивцов, який виступає за збірну України U-20 на чемпіонаті світу в Чилі.

Цього сезону Циганков за два матчі в чемпіонаті зробив одну гольову передачу.

Віктор був викликаний до збірної України на матчі кваліфікації ЧС-2026 проти Ісландії та Азербайджану, але, ймовірно, не зіграє. Тому в команду викликали футболіста "Полісся" Владислава Велетня.

Нагадаємо, раніше Артем Мілевський розповів, що у нього є бронювання від мобілізації.

Форвард збірної України Владислав Ванат вдруге забив за "Жирону".

