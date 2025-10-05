Циганков після вікна на матчі збірних не зіграє за Жирону в дербі з Барселоною

Віктор Циганков. Фото: instagram.com/viktortsygankov

Український півзахисник каталонської "Жирони" Віктор Циганков досі не повернувся на поле. При цьому тренер клубу Мічел Санчес заявляв, що українець залікував травму, але має м'язову проблему.

Циганков ще довго не зможе грати, повідомив журналіст Хаві Еспіноза.

Циганков не зіграє в каталонському дербі

За інформацією джерела, Циганков не зіграє в матчі дев'ятого туру Ла-Ліги проти "Барселони". Джерело заявило, що у футболіста є ушкодження.

Каталонське дербі відбудеться 18 жовтня. Окрім Циганкова, "Жирона" буде без Тома Лемара, Давіда Лопеса, Донні ван де Бека, Жоеля Роки, Аззедіна Унаї та Алехандро Франсеса. Також матч пропустить воротар Владислав Крапивцов, який виступає за збірну України U-20 на чемпіонаті світу в Чилі.

Цього сезону Циганков за два матчі в чемпіонаті зробив одну гольову передачу.

Віктор був викликаний до збірної України на матчі кваліфікації ЧС-2026 проти Ісландії та Азербайджану, але, ймовірно, не зіграє. Тому в команду викликали футболіста "Полісся" Владислава Велетня.

