Арда Туран прокомментировал поражение Шахтера от Легии

Во втором туре Лиги конференций донецкий "Шахтер" неожиданно уступил польской "Легии". Матч завершился со счетом 1:2 в пользу поляков.

После игры поражение прокомментировал главный тренер "Шахтера" Арда Туран, сообщил портал "Трибуна".

Туран увидел позитив в игре команды

Главный тренер "Шахтера" Арда Туран после поражения от "Легии" поздравил соперника с победой и признал, что поляки действовали лучше.

Специалист отметил, что его команда старалась придерживаться игрового плана, однако в начале матча после пропущенного гола уровень концентрации и борьбы был недостаточным.

Туран раскритиковал медленные вбрасывания с аутов и задержки во время подъемов после фолов, отметив, что это неприемлемо для команды, которая проигрывает.

После разговора в перерыве, по словам тренера, "Шахтер" смог взять игру под контроль во втором тайме.

Туран отметил игру молодых футболистов возрастом 18-19 лет, назвав их будущим команды. Он выразил гордость за их работу в атаке, но подчеркнул, что им нужно учиться принимать правильные решения в решающие моменты.

"Относительно поражения — я беру на себя полную ответственность. Но это такое поражение, которое мы сможем компенсировать в будущем. Мы полны оптимизма и теперь готовимся к матчу чемпионата в воскресенье", — подытожил Туран.

