Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Туран доволен уровнем игры Шахтера против Легии — что известно

Туран доволен уровнем игры Шахтера против Легии — что известно

Ua ru
Дата публикации 24 октября 2025 11:53
обновлено: 11:52
Арда Туран прокомментировал поражение Шахтера от Легии
Арда Туран. Фото: "Шахтер"

Во втором туре Лиги конференций донецкий "Шахтер" неожиданно уступил польской "Легии". Матч завершился со счетом 1:2 в пользу поляков.

После игры поражение прокомментировал главный тренер "Шахтера" Арда Туран, сообщил портал "Трибуна".

Реклама
Читайте также:
Матч Шахтер - Легия
Матч "Шахтер" - "Легия". Фото: "Шахтер"

Туран увидел позитив в игре команды

Главный тренер "Шахтера" Арда Туран после поражения от "Легии" поздравил соперника с победой и признал, что поляки действовали лучше.

Специалист отметил, что его команда старалась придерживаться игрового плана, однако в начале матча после пропущенного гола уровень концентрации и борьбы был недостаточным.

Туран раскритиковал медленные вбрасывания с аутов и задержки во время подъемов после фолов, отметив, что это неприемлемо для команды, которая проигрывает.

После разговора в перерыве, по словам тренера, "Шахтер" смог взять игру под контроль во втором тайме.

Туран отметил игру молодых футболистов возрастом 18-19 лет, назвав их будущим команды. Он выразил гордость за их работу в атаке, но подчеркнул, что им нужно учиться принимать правильные решения в решающие моменты.

"Относительно поражения — я беру на себя полную ответственность. Но это такое поражение, которое мы сможем компенсировать в будущем. Мы полны оптимизма и теперь готовимся к матчу чемпионата в воскресенье", — подытожил Туран.

Напомним, украинский журналист рассказал, что защищает Шовковского от увольнения из "Динамо".

Защитник сборной Украины Александр Зинченко может сменить клуб.

футбол ФК Шахтер Лига Конференций Арда Туран Легия Варшава
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации