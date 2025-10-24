Відео
Головна Спорт Туран був задоволений рівнем гри Шахтаря проти Легії — що відомо

Туран був задоволений рівнем гри Шахтаря проти Легії — що відомо

Ua ru
Дата публікації: 24 жовтня 2025 11:53
Оновлено: 11:52
Арда Туран прокоментував поразку Шахтаря від Легії
Арда Туран. Фото: "Шахтар"

У другому турі Ліги конференцій донецький "Шахтар" несподівано поступився польській "Легії". Матч завершився з рахунком 1:2 на користь поляків.

Після гри поразку прокоментував головний тренер "Шахтаря" Арда Туран, повідомив портал "Трибуна".

Матч Шахтер - Легия
Матч "Шахтар" — "Легія". Фото: "Шахтар"

Туран побачив позитив у грі команди

Головний тренер "Шахтаря" Арда Туран після поразки від "Легії" привітав суперника з перемогою та визнав, що поляки діяли краще.

Фахівець зазначив, що його команда намагалася дотримуватися ігрового плану, однак на початку матчу після пропущеного голу рівень концентрації та боротьби був недостатнім.

Туран розкритикував повільні вкидання з аутів і затримки під час підйомів після фолів, наголосивши, що це неприйнятно для команди, яка програє.

Після розмови в перерві, за словами тренера, "Шахтар" зміг взяти гру під контроль у другому таймі.

Туран відзначив гру молодих футболістів віком 18–19 років, назвавши їх майбутнім команди. Він висловив гордість за їхню роботу в атаці, але підкреслив, що їм потрібно вчитися ухвалювати правильні рішення у вирішальні моменти.

"Щодо поразки — я беру на себе повну відповідальність. Але це така поразка, яку ми зможемо компенсувати в майбутньому. Ми сповнені оптимізму і тепер готуємося до матчу чемпіонату в неділю", — підсумував Туран.

Нагадаємо, український журналіст розповів, що захищає Шовковського віл звільнення з "Динамо".

Захисник збірної України Олександр Зінченко може змінити клуб.

футбол ФК Шахтар Ліга Конференцій Арда Туран Легія Варшава
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
