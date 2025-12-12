Видео
Главная Спорт Туран дал нестандартное объяснение победы Шахтера

Туран дал нестандартное объяснение победы Шахтера

Ua ru
Дата публикации 12 декабря 2025 08:47
Туран объяснил победу Шахтера над Хамруном через личный опыт
Арда Туран (слева) во время матча. Фото: Reuters/Clodagh Kilcoyne

В рамках 5 тура основного этапа Лиги Конференций донецкий "Шахтер" одержал важную выездную победу. Украинская команда обыграла на выезде "Хамрун Спартанс" со счетом 2:0. 

Главный тренер "горняков" Арда Туран объяснил, как его команде удалось набрать три очка, сообщает "Трибуна". 

Читайте также:

Арда Туран после победы над "Хамрун Спартанс" прокомментировал изменения в игре команды после перерыва. По ходу встречи донецкий клуб столкнулся с организованным сопротивлением соперника и не сразу сумел навязать свой темп. 

По словам наставника, первая половина матча получилась непростой из-за специфики подобных поединков и психологического давления. Туран подчеркнул, что такие встречи требуют особого настроя, а результат нередко зависит от концентрации и отношения к игре, а не только от уровня соперника. 

Валерий Бондарь
Радость победы "горняков". Фото: Reuters/Clodagh Kilcoyne

Почему второй тайм стал переломным

Во второй половине "Шахтер" заметно прибавил в движении, структуре игры и контроле мяча. Это позволило довести матч до уверенной победы. Арда Туран отметил личный опыт подобных матчей и объяснил, какой посыл получила команда в перерыве. 

"Я уже был в таких ситуациях как игрок и понимаю, насколько сложными бывают подобные матчи. Иногда полуфиналы или финалы Лиги чемпионов играть психологически легче, чем такие встречи. Во втором тайме мы вернулись к своей идентичности и показали уважение к футболу и эмблеме клуба", — объяснил Туран.

Следующий матч в Лиге Конференций "Шахтер" сыграет в четверг, 18 декабря, против хорватской "Риеки". После пяти поединков "горняки" занимают второе место в турнирной таблице. 

Напомним, сразу несколько известных клубов заинтересовались украинцем Русланом Малиновским. 

После окончания срока дисквалификации вингер "Челси" Михаил Мудрик может продолжить карьеру в Португалии. 

спорт футбол ФК Шахтер Лига Конференций Арда Туран
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
