Туран пояснив перемогу Шахтаря над Хамруном через особистий досвід

Арда Туран (ліворуч) під час матчу. Фото: Reuters/Clodagh Kilcoyne

У рамках 5 туру основного етапу Ліги Конференцій донецький "Шахтар" здобув важливу виїзну перемогу. Українська команда обіграла на виїзді "Хамрун Спартанс" із рахунком 2:0.

Головний тренер "гірників" Арда Туран пояснив, як його команді вдалося набрати три очки, повідомляє "Трибуна".

Арда Туран після перемоги над "Хамрун Спартанс" прокоментував зміни в грі команди після перерви. По ходу зустрічі донецький клуб зіткнувся з організованим опором суперника та не одразу зумів нав'язати свій темп.

За словами наставника, перша половина матчу вийшла непростою через специфіку подібних поєдинків та психологічний тиск. Туран підкреслив, що такі зустрічі вимагають особливого настрою, а результат нерідко залежить від концентрації та ставлення до гри, а не тільки від рівня суперника.

Радість перемоги "гірників". Фото: Reuters/Clodagh Kilcoyne

Чому другий тайм став переломним

У другій половині "Шахтар" помітно додав у русі, структурі гри та контролі м'яча. Це дало змогу довести матч до впевненої перемоги. Арда Туран наголосив на особистому досвіді подібних матчів і пояснив, який посил отримала команда в перерві.

"Я вже був у таких ситуаціях як гравець і розумію, наскільки складними бувають подібні матчі. Іноді півфінали чи фінали Ліги чемпіонів грати психологічно легше, ніж такі зустрічі. У другому таймі ми повернулися до своєї ідентичності та показали повагу до футболу й емблеми клубу", — пояснив Туран.

Наступний матч у Лізі Конференцій "Шахтар" зіграє в четвер, 18 грудня, проти хорватської "Рієки". Після п'яти поєдинків "гірники" посідають друге місце в турнірній таблиці.

