Главная Спорт Туран назвал кадровую проблему Шахтера после ничьей с Серветтом

Туран назвал кадровую проблему Шахтера после ничьей с Серветтом

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 08:01
Туран признал, что помешало Шахтеру обыграть Серветт
Тренер "горняков" Арда Туран. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Главный тренер донецкого "Шахтера" Арда Туран подвел итоги первого матча плей-офф квалификации Лиги конференций против швейцарского "Серветта". Игра в Кракове завершилась со счетом 1:1, и теперь судьба путевки в групповой этап решится в ответной встрече.

Туран заявил, что иногда для решающего гола необходимо желание игроков, сообщает официальный сайт "Шахтера".

Арда Туран откровенно рассказал, что его команда начала поединок с нужным настроем, но ранний пропущенный мяч после углового спутал планы и выбил игроков из привычного ритма.

Турецкий специалист отметил, что "горняки" сумели вернуться в игру во втором тайме, но в атаке не хватило концентрации и завершения. 

Невертон
Невертон во время матча. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Что Туран сказал о матче "Шахтера"

Особое внимание наставник обратил на травмы: в конце первого тайма поле покинул бразильский полузащитник Невертон, а во второй половине игры заменен был и Кауан Элиас. По информации медицинского штаба, оба футболиста могут пропустить ответную встречу в Швейцарии.

"Когда оказываешься у ворот, нужно доводить момент до конца. Да, команда молодая, но мы продолжим работать над внимательностью и зрелостью. В Женеве нам предстоит очень сложный матч, но я верю в своих игроков. Наша цель — выйти в групповой этап и двигаться к большим мечтам", — сказал Туран.

Напомним, одновременно с поединком "Шахтера" состоялся и матч "Динамо", которое проиграло "Маккаби". В случае, если "бело-синие" не пройдут команду из Тель-Авива, Александр Шовковский может быть уволен

Один из самых талантливых молодых украинских футболистов надолго выбыл из строя. Денис Марченко из молодежной сборной Украины сломал руку в спортзале. 

спорт футбол ФК Шахтер Лига Конференций Арда Туран
Максим Яворницкий - Редактор
Автор:
Максим Яворницкий
