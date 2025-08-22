Відео
Головна Спорт Туран назвав кадрову проблему Шахтаря після нічиєї з Серветтом

Туран назвав кадрову проблему Шахтаря після нічиєї з Серветтом

Ua ru
Дата публікації: 22 серпня 2025 08:01
Туран визнав, що саме завадило Шахтарю обіграти Серветт
Тренер "гірників" Арда Туран. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Головний тренер донецького "Шахтаря" Арда Туран підбив підсумки першого матчу плей-оф кваліфікації Ліги конференцій проти швейцарського "Серветта". Гра в Кракові завершилася з рахунком 1:1, і тепер доля путівки до групового етапу вирішиться в матчі-відповіді.

Туран заявив, що іноді для вирішального голу необхідне бажання гравців, повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".

Читайте також:

 

Арда Туран відверто розповів, що його команда почала поєдинок із потрібним настроєм, але ранній пропущений м'яч після кутового сплутав плани та вибив гравців зі звичного ритму.

Турецький фахівець зазначив, що "гірники" зуміли повернутися в гру в другому таймі, але в атаці забракло концентрації та завершення.

Невертон
Невертон під час матчу. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Що Туран сказав про матч "Шахтаря"

Особливу увагу наставник звернув на травми: наприкінці першого тайму поле залишив бразильський півзахисник Невертон, а в другій половині гри замінений був і Кауан Еліас. За інформацією медичного штабу, обидва футболісти можуть пропустити матч-відповідь у Швейцарії.

"Коли опиняєшся біля воріт, потрібно доводити момент до кінця. Так, команда молода, але ми продовжимо працювати над уважністю і зрілістю. У Женеві на нас чекає дуже складний матч, але я вірю у своїх гравців. Наша мета - вийти в груповий етап та рухатися до великих мрій", — сказав Туран.

Нагадаємо, одночасно з поєдинком "Шахтаря" відбувся і матч "Динамо", яке програло "Маккабі". У разі, якщо "біло-сині" не пройдуть команду з Тель-Авіва, Олександр Шовковський може бути звільнений.

Один із найталановитіших молодих українських футболістів надовго вибув з ладу. Денис Марченко з молодіжної збірної України зламав руку в спортзалі.

спорт футбол ФК Шахтар Ліга Конференцій Арда Туран
Максим Яворницький - Редактор
Автор:
Максим Яворницький
