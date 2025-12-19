Видео
Туран оценил выступление Шахтера в Лиге конференций

Туран оценил выступление Шахтера в Лиге конференций

Ua ru
Дата публикации 19 декабря 2025 10:31
Туран оценил евросезон Шахтера без скидок на обстоятельства
Тренер Арда Туран во время матча. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Главный тренер донецкого "Шахтера" Арда Туран подвел итоги матча шестого тура основного раунда Лиги конференций против хорватской "Риеки", завершившегося вничью. Наставник отметил качество игры своей команды и отношение футболистов к противостоянию.

Туран в интервью Megogo подчеркнул, что при существующих обстоятельствах "Шахтер" провел еврокубковый отрезок на достойном уровне. 

Читайте также:

Главный тренер "Шахтера" отдельно обратил внимание на специфику графика команды, которой приходится постоянно перемещаться между странами и городами. По словам Турана, в таких условиях полноценная подготовка к матчам зачастую сводится к минимуму, однако команда не использует это как оправдание и продолжает двигаться вперед, адаптируясь к нестандартному ритму жизни. 

Кирилл Фесюн
Голкипер "Шахтера" Кирилл Фесюн. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Позитивные моменты по мнению Турана

Тренер также подчеркнул, что прошедшие месяцы дали "Шахтеру" ценный опыт, в том числе через болезненные поражения и вылеты из турниров. Он отметил прогресс в командной структуре, рост автоматизма и умение доходить до финальной трети поля, при этом обозначив необходимость более хладнокровных решений в ключевых фазах атак.

"Я действительно доволен тем, как мы прошли эти шесть месяцев. Мы выросли как команда и получили много важных уроков, в том числе через сложные моменты. Самое главное — мы не просто группа футболистов, а настоящая семья, которая движется шаг за шагом", — объяснил Туран. 

спорт футбол ФК Шахтер Лига Конференций Арда Туран
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
