Шахтер не смог обыграть Риеку в матче Лиги конференций

Шахтер не обыграл Риеку, но вышел в плей-офф Лиги конференций
В рамках шестого тура Лиги конференций донецкий "Шахтер" играл против "Риеки" из Хорватии. "Горняки" уже обеспечили себе плей-офф и поэтому этот матч решал лишь место украинского клуба в турнирной таблице.
В последнем матче "горнякам" не удалось победить, сообщил портал Новини.LIVE.
"Шахтер" не смог победить
Хозяева активно начали встречу и с первых минут забрали мяч под контроль. Уже на старте "горняки" создали несколько острых эпизодов у ворот хорватов, однако реализация подвела. Ситуацию осложнила ранняя травма: сначала поле вынужден был покинуть Марлон Гомес. Несмотря на это "Шахтер" продолжал владеть инициативой, но до перерыва счет так и не был открыт.
Во втором тайме команда Турана еще больше прибавила в давлении. Самым активным в составе "Шахтера" был Эгиналду, который несколько раз опасно бил по воротам, в частности после стандартов и с игры, но вратарь "Риеки" действовал надежно. Хорваты ответили лишь одиночными контратаками, одна из которых едва не завершилась голом после ошибки Фесюна, но соперник не воспользовался шансом.
В заключительной части матча "горняки" окончательно закрепили контроль над мячом, однако навесам и прострелам не хватало точного завершения. Даже финальный штурм с заменами в атаке не принес результата.
"Шахтер" - "Риека" - 0:0
"Шахтер": Фесюн - Винисиус, Бондарь, Матвиенко, Педриньо Азеведо - Очеретько, Назарина, Марлон Гомес (Лукас, 12) - Педриньо да Силва, Эгиналду, Невертон (Мейреллиш, 84).
"Риека": Зломислич - Ореч (Ласицкас, 59), Хусич, Раделич, Деветак - Виньято (Бутич, 66), Данташ, Ндоцкит (Янкович, 82), Менало (Богоевич, 66) - Фрук (Чоп, 83), Аду-Аджеи.
Предупреждения: Бондарь - Ореч, Раделич
