Шахтар не зміг обіграти Рієку у матчі Ліги конференцій

В рамках шостого туру Ліги конференцій донецький "Шахтар" грав проти "Рієки" із Хорватії. "Гірники" вже забезпечили собі плей-оф і тому цей матч вирішував лише місце українського клубу в турнірній таблиці.

В останньому матчі "гірникам" не вдалося перемогти, повідомив портал Новини.LIVE.

"Шахтар" не зміг перемогти

Господарі активно розпочали зустріч і з перших хвилин забрали м’яч під контроль. Уже на старті "гірники" створили кілька гострих епізодів біля воріт хорватів, однак реалізація підвела. Ситуацію ускладнила рання травма: спочатку поле змушений був залишити Марлон Гомес.. Попри це "Шахтар" продовжував володіти ініціативою, але до перерви рахунок так і не було відкрито.

У другому таймі команда Турана ще більше додала в тиску. Найактивнішим у складі "Шахтаря" був Егіналду, який кілька разів небезпечно бив по воротах, зокрема після стандартів і з гри, але воротар "Рієки" діяв надійно. Хорвати відповіли лише поодинокими контратаками, одна з яких ледь не завершилася голом після помилки Фесюна, але суперник не скористався шансом.

У заключній частині матчу "гірники" остаточно закріпили контроль над м’ячем, проте навісам і прострілам бракувало точного завершення. Навіть фінальний штурм із замінами в атаці не приніс результату.

"Шахтар" — "Рієка" — 0:0

"Шахтар": Фесюн — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Очеретько, Назарина, Марлон Гомес (Лукас, 12) — Педріньйо да Сілва, Егіналду, Невертон (Мейрелліш, 84).

"Рієка": Зломіслич — Ореч (Ласіцкас, 59), Хусич, Раделич, Деветак — Віньято (Бутич, 66), Данташ, Ндоцкіт (Янкович, 82), Менало (Богоєвич, 66) — Фрук (Чоп, 83), Аду-Аджеї.

Попередження: Бондар — Ореч, Раделич

