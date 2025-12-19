Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Шахтар не обіграв Рієку, але вийшов у плей-оф Ліги конференцій

Шахтар не обіграв Рієку, але вийшов у плей-оф Ліги конференцій

Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 02:24
Шахтар не зміг обіграти Рієку у матчі Ліги конференцій
Матч "Шахтар" — "Рієка". Фото: "Шахтар"

В рамках шостого туру Ліги конференцій донецький "Шахтар" грав проти "Рієки" із Хорватії. "Гірники" вже забезпечили собі плей-оф і тому цей матч вирішував лише місце українського клубу в турнірній таблиці.

В останньому матчі "гірникам" не вдалося перемогти, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

"Шахтар" не зміг перемогти

Господарі активно розпочали зустріч і з перших хвилин забрали м’яч під контроль. Уже на старті "гірники" створили кілька гострих епізодів біля воріт хорватів, однак реалізація підвела. Ситуацію ускладнила рання травма: спочатку поле змушений був залишити Марлон Гомес.. Попри це "Шахтар" продовжував володіти ініціативою, але до перерви рахунок так і не було відкрито.

У другому таймі команда Турана ще більше додала в тиску. Найактивнішим у складі "Шахтаря" був Егіналду, який кілька разів небезпечно бив по воротах, зокрема після стандартів і з гри, але воротар "Рієки" діяв надійно. Хорвати відповіли лише поодинокими контратаками, одна з яких ледь не завершилася голом після помилки Фесюна, але суперник не скористався шансом.

У заключній частині матчу "гірники" остаточно закріпили контроль над м’ячем, проте навісам і прострілам бракувало точного завершення. Навіть фінальний штурм із замінами в атаці не приніс результату.

"Шахтар" — "Рієка" — 0:0

"Шахтар": Фесюн — Вінісіус, Бондар, Матвієнко, Педріньйо Азеведо — Очеретько, Назарина, Марлон Гомес (Лукас, 12) — Педріньйо да Сілва, Егіналду, Невертон (Мейрелліш, 84).

"Рієка": Зломіслич — Ореч (Ласіцкас, 59), Хусич, Раделич, Деветак — Віньято (Бутич, 66), Данташ, Ндоцкіт (Янкович, 82), Менало (Богоєвич, 66) — Фрук (Чоп, 83), Аду-Аджеї.

Попередження: Бондар — Ореч, Раделич

Нагадаємо, колишній чемпіон світу з боксу у напівважкій вазі Олександр Гвоздик розповів про плани в політиці.

Іспанська "Жирона" може купити ще одного українця — це син відомого футболіста.

Український тренер Мирон Маркевич оцінив зміни в "Динамо".

ФК Шахтар Ліга Конференцій єврокубки Арда Туран ФК Рієка
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації