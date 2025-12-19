Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Туран оцінив виступ Шахтаря в Лізі конференцій

Туран оцінив виступ Шахтаря в Лізі конференцій

Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 10:31
Туран оцінив євросезон Шахтаря без знижок на обставини
Тренер Арда Туран під час матчу. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Головний тренер донецького "Шахтаря" Арда Туран підбив підсумки матчу шостого туру основного раунду Ліги конференцій проти хорватської "Рієки", що завершився внічию. Наставник відзначив якість гри своєї команди та ставлення футболістів до протистояння.

Туран в інтерв'ю Megogo підкреслив, що за наявних обставин "Шахтар" провів єврокубковий відрізок на гідному рівні.

Реклама
Читайте також:

Головний тренер "Шахтаря" окремо звернув увагу на специфіку графіка команди, якій доводиться постійно переміщатися між країнами та містами. За словами Турана, в таких умовах повноцінна підготовка до матчів часто зводиться до мінімуму, проте команда не використовує це як виправдання і продовжує рухатися вперед, адаптуючись до нестандартного ритму життя.

Кирилл Фесюн
Голкіпер "Шахтаря" Кирило Фесюн. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Позитивні моменти на думку Турана

Тренер також підкреслив, що минулі місяці дали "Шахтарю" цінний досвід, зокрема через болючі поразки та вильоти з турнірів. Він наголосив на прогресі в командній структурі, зростанні автоматизму та вмінні доходити до фінальної третини поля, водночас наголосивши на необхідності більш холоднокровних рішень у ключових фазах атак.

"Я дійсно задоволений тим, як ми пройшли ці шість місяців. Ми виросли як команда й отримали багато важливих уроків, зокрема через складні моменти. Найголовніше — ми не просто група футболістів, а справжня сім'я, яка рухається крок за кроком", — пояснив Туран.

Нагадаємо, український боксер Олександр Усик врятував дитину зі складним діагнозом.

Раніше президент Польщі раптово відмовився від зустрічі з Олександром Усиком з політичних причин.

спорт футбол ФК Шахтар Ліга Конференцій Арда Туран
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації