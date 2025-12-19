Туран оцінив євросезон Шахтаря без знижок на обставини

Тренер Арда Туран під час матчу. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Головний тренер донецького "Шахтаря" Арда Туран підбив підсумки матчу шостого туру основного раунду Ліги конференцій проти хорватської "Рієки", що завершився внічию. Наставник відзначив якість гри своєї команди та ставлення футболістів до протистояння.

Туран в інтерв'ю Megogo підкреслив, що за наявних обставин "Шахтар" провів єврокубковий відрізок на гідному рівні.

Головний тренер "Шахтаря" окремо звернув увагу на специфіку графіка команди, якій доводиться постійно переміщатися між країнами та містами. За словами Турана, в таких умовах повноцінна підготовка до матчів часто зводиться до мінімуму, проте команда не використовує це як виправдання і продовжує рухатися вперед, адаптуючись до нестандартного ритму життя.

Голкіпер "Шахтаря" Кирило Фесюн. Фото: instagram.com/fcshakhtar/

Позитивні моменти на думку Турана

Тренер також підкреслив, що минулі місяці дали "Шахтарю" цінний досвід, зокрема через болючі поразки та вильоти з турнірів. Він наголосив на прогресі в командній структурі, зростанні автоматизму та вмінні доходити до фінальної третини поля, водночас наголосивши на необхідності більш холоднокровних рішень у ключових фазах атак.

"Я дійсно задоволений тим, як ми пройшли ці шість місяців. Ми виросли як команда й отримали багато важливих уроків, зокрема через складні моменти. Найголовніше — ми не просто група футболістів, а справжня сім'я, яка рухається крок за кроком", — пояснив Туран.

