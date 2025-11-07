Туран назвал причину для беспокойства в игре Шахтера

Тренер Арда Туран во время матча. Фото: пресс-служба "Шахтера"

Донецкий "Шахтер" уверенно обыграл исландский "Брейдаблик" со счетом 2:0. Однако наставник "горняков" Арда Туран не спешит насладиться этим успехом.

В интервью пресс-службе "Шахтера" Туран назвал много моментов в игре команды, которые надо исправить.

В третьем туре Лиги Конференций "Шахтер" обыграл "Брейдаблик" и по ходу матча контролировал ход поединка. Арда Туран отметил действия средней линии команды и реализацию моментов, а также похвалил молодых игроков за то, что они не нервничали и хорошо вписались в действия "горняков".

Что хочет улучшить Арда Туран

Турецкий наставник украинской команды мечтает видеть больше креатива в финальной трети, лучше действовать один на один, улучшить первые касания и забегания. Он требует от футболистов большей решительности и улучшения реализации моментов.

"Не думаю, что некоторым игрокам не хватает мотивации, потому что, как я уже говорил, это нелегко. Эта команда раньше играла еврокубковые матчи перед 40−50 тысячами зрителей, а сейчас играет перед 1−2 тысячами. Независимо ни от чего, футбол красив именно с болельщиками, потому что когда ты очень уставший, иногда нужны фанаты, чтобы подтолкнуть тебя. Поэтому я считаю, что меньше всего я могу упрекнуть своих игроков в отсутствии мотивации", — заявил Туран.

Валерий Бондарь после игры. Фото: пресс-служба "Шахтера"

В трех матчах Лиги Конференций в активе "Шахтера" две победы, одно поражение и 10 место в турнирной таблице. Следующий еврокубковый поединок "горняки" проведут 27 ноября против ирландского "Шэмрок Роверс" на выезде.

