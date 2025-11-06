Видео
Україна
Видео

Шахтер уверенно выиграл у Брейдаблика в Лиге конференций

Ua ru
Дата публикации 6 ноября 2025 21:45
обновлено: 21:49
Шахтер благодаря голам Бондаренко и Элиаса обыграл Брейдаблик в Лиге конференций
Матч "Шахтер" — "Брейдаблик". Фото: "Шахтер"

В Лиге конференций проходят матчи в рамках третьего тура основного раунда. В Кракове "Шахтер" принимал исландский "Брейдаблик".

"Горняки" оформили уверенную победу, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

"Шахтер" во второй раз победил в Лиге конференций

С первых минут игры "Шахтер" завладел мячом и начал понемногу отбирать ключи к воротам соперника. Исландцы зато концентрировались исключительно на обороне.

Первый мяч "Шахтер" забил на 28-й минуте после углового. Назарина вырезал идеальную подачу с левого фланга на границу штрафной, а Бондаренко слета поразил дальний угол — 1:1.

Игра после этого не успокоилась и "горняки" продолжили атаковать, чтобы сделать более комфортный счет. На 65-й Элиас разыграл комбинацию с левого фланга в центр штрафной, Изаки поборолся и сбросил назад, а Кауан низом элегантно положил в дальний угол — 2:0.

После гола игроки и тренеры "Шахтера" успокоились и довели игру до победы.

"Шахтер" — "Брейдаблик" — 2:0

Голы: Бондаренко, 28, Каун Элиас, 65

Напомним, стало известно о травме среди игроков, которые попали в заявку сборной Украины на матчи в ноябре.

Бывший наставник сборной Украины и "Динамо" Олег Блохин был в браке с легендарной Ириной Дерюгиной.

Блохин также имеет дочь Ирину, которая родила двух внучек от сына бывшего главы ФБУ.

Андрей Котевич
Автор:
Андрей Котевич
