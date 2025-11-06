Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмРецептиДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьЕксклюзивГороскопЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Шахтар впевнено виграв у Брейдабліка в Лізі конференцій

Шахтар впевнено виграв у Брейдабліка в Лізі конференцій

Ua ru
Дата публікації: 6 листопада 2025 21:45
Оновлено: 21:49
Шахтар завдяки голам Бондаренка та Еліаса обіграв Брейдаблік у Лізі конференцій
Матч "Шахтар" — "Брейдаблік". Фото: "Шахтар"

В Лізі конференцій походять матчі в рамках третього туру основного раунду. У Кракові "Шахтар" приймав ісландський "Брейдаблік".

"Гірники" оформили впевнену перемогу, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

"Шахтар" вдруге переміг в Лізі конференцій

З перших хвилин гри "Шахтар" заволодів м'ячем та почав потроху відбирати ключі до воріт суперника. Ісландці натомість концентрувались виключна на обороні.

Перший м'яч "Шахтар" забив на 28-й хвилині пысля кутового. Назарина вирізав ідеальну подачу з лівого флангу на межу штрафного, а Бондаренко зльоту вразив дальній кут — 1:1.

Гра після цього не заспокоїлась і "гірники" продовжили атакувати, щоб зробити комфортніший рахунок. На 65-й Еліас розіграв комбінацію з лівого флангу в центр штрафного, Ізакі поборовся і скинув назад, а Кауан низом елегантно поклав у дальній кут — 2:0.

Після голу гравці та тренери "Шахтаря" заспокоїлись та довели гру до перемоги.

"Шахтар" — "Брейдаблік" — 2:0

Голи: Бондаренко, 28, Каун Еліас, 65

Нагадаємо, стало відомо про травму серед гравців, які потрапили в заявку збірною України на матчі в листопаді.

Колишній наставник збірної України та "Динамо" Олег Блохін був у шлюбі з легендарною Іриною Дерюгіною.

Блохін також має доньку Ірину, яка народила двох онучок від сина колишнього глави ФБУ.

футбол Ісландія ФК Шахтар Ліга Конференцій Артем Бондаренко
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації