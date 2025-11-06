Шахтар завдяки голам Бондаренка та Еліаса обіграв Брейдаблік у Лізі конференцій

Матч "Шахтар" — "Брейдаблік". Фото: "Шахтар"

В Лізі конференцій походять матчі в рамках третього туру основного раунду. У Кракові "Шахтар" приймав ісландський "Брейдаблік".

"Гірники" оформили впевнену перемогу, повідомив портал Новини.LIVE.

З перших хвилин гри "Шахтар" заволодів м'ячем та почав потроху відбирати ключі до воріт суперника. Ісландці натомість концентрувались виключна на обороні.

Перший м'яч "Шахтар" забив на 28-й хвилині пысля кутового. Назарина вирізав ідеальну подачу з лівого флангу на межу штрафного, а Бондаренко зльоту вразив дальній кут — 1:1.

Гра після цього не заспокоїлась і "гірники" продовжили атакувати, щоб зробити комфортніший рахунок. На 65-й Еліас розіграв комбінацію з лівого флангу в центр штрафного, Ізакі поборовся і скинув назад, а Кауан низом елегантно поклав у дальній кут — 2:0.

Після голу гравці та тренери "Шахтаря" заспокоїлись та довели гру до перемоги.

"Шахтар" — "Брейдаблік" — 2:0

Голи: Бондаренко, 28, Каун Еліас, 65

