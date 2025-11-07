Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024ЛьвівМода

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Туран пояснив, що хоче поліпшити в грі Шахтаря

Туран пояснив, що хоче поліпшити в грі Шахтаря

Ua ru
Дата публікації: 7 листопада 2025 11:32
Оновлено: 11:31
Туран назвав причину для занепокоєння в грі Шахтаря
Тренер Арда Туран під час матчу. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Донецький "Шахтар" упевнено обіграв ісландський "Брейдаблік" із рахунком 2:0. Однак наставник "гірників" Арда Туран не поспішає насолодитися цим успіхом.

В інтерв'ю пресслужбі "Шахтаря" Туран назвав багато моментів у грі команди, які треба виправити.

Реклама
Читайте також:

У третьому турі Ліги Конференцій "Шахтар" обіграв "Брейдаблік" і по ходу матчу контролював хід поєдинку. Арда Туран відзначив дії середньої лінії команди та реалізацію моментів, а також похвалив молодих гравців за те, що вони не нервували та добре вписалися в дії "гірників".

Що хоче поліпшити Арда Туран

Турецький наставник української команди мріє бачити більше креативу у фінальній третині, краще діяти сам на сам, покращити перші торкання та забігання. Він вимагає від футболістів більшої рішучості та покращення реалізації моментів.

"Не думаю, що деяким гравцям бракує мотивації, тому що, як я вже казав, це нелегко. Ця команда раніше грала єврокубкові матчі перед 40-50 тисячами глядачів, а зараз грає перед 1-2 тисячами. Незалежно ні від чого, футбол гарний саме з уболівальниками, тому що коли ти дуже втомлений, іноді потрібні фанати, щоб підштовхнути тебе. Тому я вважаю, що найменше я можу дорікнути своїм гравцям у відсутності мотивації", — заявив Туран.

Валерий Бондарь
Валерій Бондар після гри. Фото: пресслужба "Шахтаря"

У трьох матчах Ліги Конференцій в активі "Шахтаря" дві перемоги, одна поразка та 10 місце в турнірній таблиці. Наступний єврокубковий поєдинок "гірники" проведуть 27 листопада проти ірландського "Шемрок Роверс" на виїзді.

Нагадаємо, колишній тренер збірної України Олег Блохін приділяє всю увагу вихованню онучок — що про них відомо.

Дочка відомого в минулому футболіста "Динамо" розірвала зв'язки з Росією та стала зіркою українського кіно.

спорт футбол ФК Шахтар Ліга Конференцій Арда Туран
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації