Туран назвав причину для занепокоєння в грі Шахтаря

Тренер Арда Туран під час матчу. Фото: пресслужба "Шахтаря"

Донецький "Шахтар" упевнено обіграв ісландський "Брейдаблік" із рахунком 2:0. Однак наставник "гірників" Арда Туран не поспішає насолодитися цим успіхом.

В інтерв'ю пресслужбі "Шахтаря" Туран назвав багато моментів у грі команди, які треба виправити.

У третьому турі Ліги Конференцій "Шахтар" обіграв "Брейдаблік" і по ходу матчу контролював хід поєдинку. Арда Туран відзначив дії середньої лінії команди та реалізацію моментів, а також похвалив молодих гравців за те, що вони не нервували та добре вписалися в дії "гірників".

Що хоче поліпшити Арда Туран

Турецький наставник української команди мріє бачити більше креативу у фінальній третині, краще діяти сам на сам, покращити перші торкання та забігання. Він вимагає від футболістів більшої рішучості та покращення реалізації моментів.

"Не думаю, що деяким гравцям бракує мотивації, тому що, як я вже казав, це нелегко. Ця команда раніше грала єврокубкові матчі перед 40-50 тисячами глядачів, а зараз грає перед 1-2 тисячами. Незалежно ні від чого, футбол гарний саме з уболівальниками, тому що коли ти дуже втомлений, іноді потрібні фанати, щоб підштовхнути тебе. Тому я вважаю, що найменше я можу дорікнути своїм гравцям у відсутності мотивації", — заявив Туран.

Валерій Бондар після гри. Фото: пресслужба "Шахтаря"

У трьох матчах Ліги Конференцій в активі "Шахтаря" дві перемоги, одна поразка та 10 місце в турнірній таблиці. Наступний єврокубковий поєдинок "гірники" проведуть 27 листопада проти ірландського "Шемрок Роверс" на виїзді.

