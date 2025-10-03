Туран оценил победу Шахтера над Абердином в Лиге конференций

Арда Туран. Фото: Reuters

Донецкий "Шахтер" стартовал в основном раунде Лиги конференций УЕФА. В первой игре команда победила шотландский "Абердин" со счетом 3:2.

После матча главный тренер "горняков" Арда Туран поделился мыслями об игре, передает пресс-служба клуба.

Игроки "Шахтера" после гола. Фото: Reuters

Неудачное начало и счастливое завершение от "Шахтера"

Туран после игры признал, что старт матча был неудачным, поскольку команда проигрывала единоборства и не справлялась с агрессивной игрой соперника. "Абердин", который занимает лидирующие позиции в Шотландии по выигранным дуэлям и физической подготовке, использовал схему 5-2-3, что позволило их двум атакующим игрокам контролировать четырех полузащитников "Шахтера".

"Наше решение было из-за фланговых защитников и опорного полузащитника. Но из-за того, что наши "восьмерки" слишком рано шли вперед, мы не находили нужных решений. А две их "шестерки" очень легко контролировали нашу среднюю линию", — рассказал Туран.

Тренер считает, что перелом наступил во втором тайме, когда команда начала шире использовать фланги, а фулбеки сместились в центр для диагональных передач на вингеров. Именно тогда движение опорного полузащитника стало ключевым для создания моментов.

Туран также отметил сложность игры на арене из-за длинных передач, стандартов и вбрасываний "Абердина", а также погодных условий, в частности сильного ветра, к которым пришлось адаптироваться.

"Мы молодая команда, и эта победа над клубом с такой футбольной культурой, как "Абердин", очень важна для нас", — подытожил Туран.

