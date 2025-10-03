Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Туран пожаловался на выстраданную победу Шахтера над Абердином

Туран пожаловался на выстраданную победу Шахтера над Абердином

Ua ru
Дата публикации 3 октября 2025 07:31
Туран оценил победу Шахтера над Абердином в Лиге конференций
Арда Туран. Фото: Reuters

Донецкий "Шахтер" стартовал в основном раунде Лиги конференций УЕФА. В первой игре команда победила шотландский "Абердин" со счетом 3:2.

После матча главный тренер "горняков" Арда Туран поделился мыслями об игре, передает пресс-служба клуба.

Реклама
Читайте также:
Арда Туран
Игроки "Шахтера" после гола. Фото: Reuters

Неудачное начало и счастливое завершение от "Шахтера"

Туран после игры признал, что старт матча был неудачным, поскольку команда проигрывала единоборства и не справлялась с агрессивной игрой соперника. "Абердин", который занимает лидирующие позиции в Шотландии по выигранным дуэлям и физической подготовке, использовал схему 5-2-3, что позволило их двум атакующим игрокам контролировать четырех полузащитников "Шахтера".

"Наше решение было из-за фланговых защитников и опорного полузащитника. Но из-за того, что наши "восьмерки" слишком рано шли вперед, мы не находили нужных решений. А две их "шестерки" очень легко контролировали нашу среднюю линию", — рассказал Туран.

Тренер считает, что перелом наступил во втором тайме, когда команда начала шире использовать фланги, а фулбеки сместились в центр для диагональных передач на вингеров. Именно тогда движение опорного полузащитника стало ключевым для создания моментов.

Туран также отметил сложность игры на арене из-за длинных передач, стандартов и вбрасываний "Абердина", а также погодных условий, в частности сильного ветра, к которым пришлось адаптироваться.

"Мы молодая команда, и эта победа над клубом с такой футбольной культурой, как "Абердин", очень важна для нас", — подытожил Туран.

Напомним, известный украинский тренер оценил игру Ильи Забарного в Лиге чемпионов".

Руководство "Динамо" не планирует увольнять главного тренера первой команды.

футбол ФК Шахтер Лига Конференций Арда Туран ФК Абердин
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации