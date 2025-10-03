Відео
Україна
Головна Спорт Туран поскаржився на вистраждану перемогу Шахтаря над Абердіном

Туран поскаржився на вистраждану перемогу Шахтаря над Абердіном

Ua ru
Дата публікації: 3 жовтня 2025 07:31
Туран оцінив перемогу Шахтаря над Абердіном у Лізі конференцій
Арда Туран. Фото: Reuters

Донецький "Шахтар" стартував у основному раунді Ліги конференцій УЄФА. В першій грі команда перемогла шотландський "Абердін" з рахунком 3:2.

Після матчу головний тренер "гірників" Арда Туран поділився думками про гру, передає пресслужба клубу.

Читайте також:
Арда Туран
Гравці "Шахтаря" після голу. Фото: Reuters

Невдалий початок і щасливе завершення від "Шахтаря"

Туран після гри визнав, що старт матчу був невдалим, оскільки команда програвала єдиноборства і не справлялася з агресивною грою суперника. "Абердін", який займає лідируючі позиції в Шотландії за виграними дуелями та фізичною підготовкою, використовував схему 5-2-3, що дозволило їхнім двом атакувальним гравцям контролювати чотирьох півзахисників "Шахтаря".

"Наше рішення було через флангових захисників та опорного півзахисника. Але через те, що наші "вісімки" надто рано йшли вперед, ми не знаходили потрібних рішень. А дві їхні "шістки" дуже легко контролювали нашу середню лінію", — розповів Туран.

Тренер вважає, що перелом настав у другому таймі, коли команда почала ширше використовувати фланги, а фулбеки змістилися в центр для діагональних передач на вінгерів. Саме тоді рух опорного півзахисника став ключовим для створення моментів.

Туран також зазначив складність гри на арені через довгі передачі, стандарти та вкидання "Абердіна", а також погодні умови, зокрема сильний вітер, до яких довелося адаптуватися.

"Ми молода команда, і ця перемога над клубом із такою футбольною культурою, як "Абердін", дуже важлива для нас", — підсумував Туран.

Нагадаємо, відомий український тренер оцінив гру Іллі Забарного в Лізі чемпіонів".

Керівництво "Динамо" не планує звільняти головного тренера першої команди.

футбол ФК Шахтар Ліга Конференцій Арда Туран ФК Абердін
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
