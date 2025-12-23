Бывшая теннисистка Курникова в 44 года родила от Иглесиаса ребенка

У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился четвертый ребенок
Двукратная чемпионка турниров "Большого шлема" и бывшая первая ракетка мира в парном разряде Анна Курникова сообщила о рождении четвертого ребенка.
Экс-теннисистка поделилась радостной новостью и фотографией новорожденного ребенка на своей странице в Instagram.
Малыш появился на свет 17 декабря 2025 года, однако пол ребенка не раскрывается. Для Анны Курниковой и ее семьи это стало еще одним важным и радостным этапом, который она предпочла разделить с подписчиками без лишних деталей.
Большая семья Курниковой и Иглесиаса
Бывшая спортсменка состоит в браке с испанским певцом Энрике Иглесиас, с которым они воспитывают троих детей, рожденных ранее. У пары есть двойняшки: сын Николас и дочь Люси, появившиеся на свет в декабре 2017 года, а также дочь Мэри, родившаяся в январе 2020 года.
Семья проживает в Майами, где Курникова после завершения спортивной карьеры сосредоточилась на личной жизни и воспитании детей. Бывшей теннисистке 44 года.
Анна Курникова была одной из самых медийных теннисисток своего поколения: она не выигрывала титулы в одиночном разряде, но стала двукратной чемпионкой турниров "Большого шлема" в паре и первой ракеткой мира в парном рейтинге, выступая на элитном уровне WTA. Раннее завершение карьеры было связано с хроническими травмами, которые не позволили ей продолжать профессиональные выступления.
После ухода из тенниса Курникова сосредоточилась на семье, благотворительных проектах и редких публичных появлениях, она полностью дистанцировалась от спорта.
