Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыМодаЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился четвертый ребенок

У Анны Курниковой и Энрике Иглесиаса родился четвертый ребенок

Ua ru
Дата публикации 23 декабря 2025 10:31
Бывшая теннисистка Курникова в 44 года родила от Иглесиаса ребенка
Анна Курникова в США. Фото: instagram.com/annakournikova/

Двукратная чемпионка турниров "Большого шлема" и бывшая первая ракетка мира в парном разряде Анна Курникова сообщила о рождении четвертого ребенка.

Экс-теннисистка поделилась радостной новостью и фотографией новорожденного ребенка на своей странице в Instagram

Реклама
Читайте также:

Малыш появился на свет 17 декабря 2025 года, однако пол ребенка не раскрывается. Для Анны Курниковой и ее семьи это стало еще одним важным и радостным этапом, который она предпочла разделить с подписчиками без лишних деталей. 

Ребенок Анны Курниковой
Ребенок Анны Курниковой. Фото: instagram.com/annakournikova/

Большая семья Курниковой и Иглесиаса

Бывшая спортсменка состоит в браке с испанским певцом Энрике Иглесиас, с которым они воспитывают троих детей, рожденных ранее. У пары есть двойняшки: сын Николас и дочь Люси, появившиеся на свет в декабре 2017 года, а также дочь Мэри, родившаяся в январе 2020 года. 

Анна Курникова
Анна Курникова и Энрике Иглесиас с детьми. Фото: instagram.com/annakournikova/

Семья проживает в Майами, где Курникова после завершения спортивной карьеры сосредоточилась на личной жизни и воспитании детей. Бывшей теннисистке 44 года. 

Анна Курникова была одной из самых медийных теннисисток своего поколения: она не выигрывала титулы в одиночном разряде, но стала двукратной чемпионкой турниров "Большого шлема" в паре и первой ракеткой мира в парном рейтинге, выступая на элитном уровне WTA. Раннее завершение карьеры было связано с хроническими травмами, которые не позволили ей продолжать профессиональные выступления.

После ухода из тенниса Курникова сосредоточилась на семье, благотворительных проектах и редких публичных появлениях, она полностью дистанцировалась от спорта.

Напомним, легкоатлетка Юлия Левченко раскрыла секрет больших побед Ярославы Магучих. 

Тренер Александр Шовковский готов остаться в "Динамо" даже после увольнения с поста наставника команды. 

Знаменитый боксер Владимир Кличко призвал руководство Украины возродить символ страны. 

спорт Энрике Иглесиас Теннис российские спортсмены Анна Курникова
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации