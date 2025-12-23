Колишня тенісистка Курникова в 44 роки народила від Іглесіаса дитину

Анна Курникова в США. Фото: instagram.com/annakournikova/

Дворазова чемпіонка турнірів "Великого шолома" та колишня перша ракетка світу в парному розряді Анна Курникова повідомила про народження четвертої дитини.

Екстенісистка поділилася радісною новиною та фотографією новонародженої дитини на своїй сторінці в Instagram.

Малюк з'явився на світ 17 грудня 2025 року, проте стать дитини не розкривається. Для Анни Курникової та її сім'ї це стало ще одним важливим та радісним етапом, який вона вважала за краще розділити з підписниками без зайвих деталей.

Дитина Анни Курникової. Фото: instagram.com/annakournikova/

Велика сім'я Курникової та Іглесіаса

Колишня спортсменка одружена з іспанським співаком Енріке Іглесіасом, з яким вони виховують трьох дітей, народжених раніше. У пари є двійнята: син Ніколас та дочка Люсі, що з'явилися на світ у грудні 2017 року, а також дочка Мері, яка народилася в січні 2020 року.

Анна Курникова та Енріке Іглесіас із дітьми. Фото: instagram.com/annakournikova/

Сім'я проживає в Маямі, де Курникова після завершення спортивної кар'єри зосередилася на особистому житті та вихованні дітей. Колишній тенісистці 44 роки.

Анна Курникова була однією з наймедійніших тенісисток свого покоління: вона не вигравала титули в одиночному розряді, але стала дворазовою чемпіонкою турнірів "Великого шолома" в парі та першою ракеткою світу в парному рейтингу, виступаючи на елітному рівні WTA. Раннє завершення кар'єри було пов'язане з хронічними травмами, які не дозволили їй продовжувати професійні виступи.

Після відходу з тенісу Курникова зосередилася на сім'ї, благодійних проєктах та рідкісних публічних появах, вона повністю дистанціювалася від спорту.

