Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт У Анни Курникової та Енріке Іглесіаса народилася четверта дитина

У Анни Курникової та Енріке Іглесіаса народилася четверта дитина

Ua ru
Дата публікації: 23 грудня 2025 10:31
Колишня тенісистка Курникова в 44 роки народила від Іглесіаса дитину
Анна Курникова в США. Фото: instagram.com/annakournikova/

Дворазова чемпіонка турнірів "Великого шолома" та колишня перша ракетка світу в парному розряді Анна Курникова повідомила про народження четвертої дитини.

Екстенісистка поділилася радісною новиною та фотографією новонародженої дитини на своїй сторінці в Instagram.

Реклама
Читайте також:

Малюк з'явився на світ 17 грудня 2025 року, проте стать дитини не розкривається. Для Анни Курникової та її сім'ї це стало ще одним важливим та радісним етапом, який вона вважала за краще розділити з підписниками без зайвих деталей.

Ребенок Анны Курниковой
Дитина Анни Курникової. Фото: instagram.com/annakournikova/

Велика сім'я Курникової та Іглесіаса

Колишня спортсменка одружена з іспанським співаком Енріке Іглесіасом, з яким вони виховують трьох дітей, народжених раніше. У пари є двійнята: син Ніколас та дочка Люсі, що з'явилися на світ у грудні 2017 року, а також дочка Мері, яка народилася в січні 2020 року.

Анна Курникова
Анна Курникова та Енріке Іглесіас із дітьми. Фото: instagram.com/annakournikova/

Сім'я проживає в Маямі, де Курникова після завершення спортивної кар'єри зосередилася на особистому житті та вихованні дітей. Колишній тенісистці 44 роки.

Анна Курникова була однією з наймедійніших тенісисток свого покоління: вона не вигравала титули в одиночному розряді, але стала дворазовою чемпіонкою турнірів "Великого шолома" в парі та першою ракеткою світу в парному рейтингу, виступаючи на елітному рівні WTA. Раннє завершення кар'єри було пов'язане з хронічними травмами, які не дозволили їй продовжувати професійні виступи.

Після відходу з тенісу Курникова зосередилася на сім'ї, благодійних проєктах та рідкісних публічних появах, вона повністю дистанціювалася від спорту.

Нагадаємо, легкоатлетка Юлія Левченко розкрила секрет великих перемог Ярослави Магучіх.

Тренер Олександр Шовковський готовий залишитися в "Динамо" навіть після звільнення з посади наставника команди.

Знаменитий боксер Володимир Кличко закликав керівництво України відродити символ країни.

спорт Енріке Іглесіас Теніс російські спортсмени Анна Курнікова
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації